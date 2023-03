Ta opinia o Mariuszu Pudzianowskim nie zostawia cienia złudzeń. Artura Szpilkę czeka trudna przeprawa, mistrz powiedział to wprost

Mariusz Pudzianowski ujawnił, co tak naprawdę się stało w walce z Mamedem Khalidovem! Wrócił do bolesnej porażki, wszystko wyjaśnił

Po raz drugi w historii KSW zawita na PGE Narodowy. Po kilku latach przerwy włodarze największej federacji MMA w Polsce zdecydowali, że przyszedł czas na kolejne rekord frekwencji. A patrząc na to, kto wystąpi podczas gali XTB KSW Colosseum II, można śmiało zakładać, że publiczność dopisze. Fani zainteresowani będą w dużej mierze pojedynkiem Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Walka ta została ogłoszona jako pierwsza i od razu wywołała spore poruszenie.

Pudzianowski pokona Szpilkę? Szczera opinia pięściarskiego mistrza

Zwłaszcza, że przede wszystkim były pięściarz od dłuższego czasu prowokował w mediach społecznościowych "Pudziana" i nie brakowało wpisów i nagrań, które podgrzewały atmosferę. Wydaje się, że większość ekspertów stawia na zwycięstwo Mariusza Pudzianowskiego, który ma zdecydowanie większe doświadczenie w mieszanych sztukach walki. Na byłego strongmana stawia również Krzysztof Głowacki.

- Dla Artura to będzie naprawdę ciężka walka. Pudzian bił się 14 lat w MMA, także jest doświadczonym zawodnikiem. Przede wszystkim ma okopane nogi, jest silny i ma dobry parter. Dla Artura ściąganie go do walki na dole też nie będzie dobrym przykładem, bo trudno będzie go zbić. Będzie to bardzo ciężka przeprawa, ale w stójce Artur może być dużo lepszy i szybszy - powiedział były mistrz świata w rozmowie z portalem "Ring Polska"

Sonda Kto wygra walkę Pudzianowski - Szpilka? Mariusz Pudzianowski Artur Szpilka