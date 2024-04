Wydało się, ile naprawdę Mariusz Pudzianowski płaci swoim pracownikom. Wszystko przez aferę w firmie "Pudziana"

Mariusz Pudzianowski jest prawdziwą ikoną polskiego sportu, która ma setki tysięcy - jeśli nie miliony - kibiców. Były strongman najpierw dał się poznać jako "Najsilniejszy człowiek świata", a od blisko 15 lat toczy walki w KSW. Bogata kariera przyniosła mu spore zarobki, które "Pudzian" zainwestował m.in. we własne biznesy. Jednym z nich jest firma transportowa, która jest oczkiem w głowie 47-latka. Niemal codziennie zajmuje się on sprawami związanymi właśnie z nią, a ostatnio doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Jeden z kierowców pracujących u Pudzianowskiego dostał mandat na Słowacji i zadzwonił do szefa z wyjaśnieniami. Ten nie kupił jego argumentacji.

- Dzisiaj o 7.00 dzwoni do mnie jeden z kierowców i mówi mi, że po załadunku na Słowacji złapała go miejscowa policja. Okazało się, że miał nierównomiernie rozłożony ładunek. Przeciążona była tylna oś. I zaczyna się tłumaczyć: "panie Mariuszu mam przeładowanie, bo tak mi załadowali niepoprawnie towar" - zaczął nagranie w mediach społecznościowych Pudzianowski. - Ostatnio przedłużałem swoje uprawnienia na przewóz rzeczy i tam było wyraźnie powiedziane, że "za rozłożenie towaru odpowiada kierowca". To kierowca jest w tym kierunku przeszkolony i to on za to odpowiada! Chyba po to jest szkolenie na przewóz rzeczy i kurs na zawodowego kierowcę, że powinieneś wiedzieć, jak rozkładać ten towar na naczepie! - kontynuował wzburzony.

- I słyszę tłumaczenie mojego kierowcy, że to nie jego wina, bo tak mu ten towar załadowano. Ja mu odpowiedziałem tak: "Dla mnie ten, kto ci ładował ten towar, mógł ci załadować nawet 20 ton na jednej osi. To twoim zakichanym obowiązkiem jest pilnować, jak rozkłada się ten towar na naczepie!" A jeżeli takich rzeczy podstawowych nie potrafisz, to możesz co najwyżej pojeździć traktorem rolniczym i to jeszcze takim starym "Władimirem", bo do tego się chyba nie nadajesz - nie przebierał w słowach "Pudzian". Ostatecznie skończyło się na mandacie w wysokości 50 euro, który wygląda dość skromnie przy zarobkach kierowców gwiazdy KSW.

- Kierowca, który dostaje za swoją pracę od 9 do 11 tys. zł miesięcznie powinien znać przepisy krajów, do których jeździ - czy jedzie do Austrii, Szwajcarii, czy do Niemiec. Ja nie wymagam, żeby ktoś mówił po chińsku, ale chyba takie podstawowe przepisy powinien znać zawodowy kierowca - podsumował Pudzianowski, zdradzając, ile płaci kierowcom.