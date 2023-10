Wyszła na jaw prawda o wykształceniu Artura Szpilki. Dla wielu to nie do pomyślenia. Pięściarz obrał jasno wytyczoną ścieżkę

Twarz Popka już tak nie wygląda. Aż nie mogliśmy na to patrzeć. Spojrzycie na to z przerażeniem, metamorfoza jakiej świat nie widział

Sylwester Wardęga - kim jest? Kto to jest Sylwester Wardęga? To on ujawnił gigantyczną aferę w świecie influencerów

Artur Szpilka z pewnością nie może narzekać na zmianę dyscypliny. Polski bokser po porażce z Łukaszem Różańskim postanowił sprawdzić się w mieszanych sztukach walki i póki co radzi sobie bardzo dobrze – wygrał już z Sergiejem Radczenką (również byłym bokserem), Denisem Załęckim a w czerwcu pokonał samego Mariusza Pudzianowskiego. Niedawno „Szpila” musiał przejść operację, ale nie wyklucza go to na zbyt długo i niewykluczone, że wróci on do oktagonu jeszcze w tym roku. Szpilka sportami walki zajmuje się w zasadzie od najmłodszych lat i są one dla niego bardzo dużą częścią życia. Fani nie raz zastanawiali się nad innymi aspektami życia pięściarza z Wieliczki, w tym na temat jego wykształcenie. Niektórzy mogą być zaskoczeni tym, na jakim etapie zakończył edukację Artur Szpilka.

Takie wykształcenie ma Artur Szpilka

Artur Szpilka nie jest człowiekiem jakoś szczególnie unikającym rozmowy o swoim życiu prywatnym. W różnych wywiadach na przestrzeni lat opowiadał o swoich chuligańskim życiu, a relacjach z najbliższymi, miłości do zwierząt czy swojej wierze. Rzadko jednak wypowiadał się na temat swojej edukacji i trudno znaleźć informacje na ten temat w sieci.

Jak wynika z publikacji portalu Onet sprzed kilku lat, Artur Szpilka skończył tylko gimnazjum! – Artur Szpilka po gimnazjum skupił się na boksie, ale przygotowywał się także do matury – czytamy na Onecie. Wszystko wskazuje więc na to, że nie osiągnął nawet wykształcenia średniego, poświęcając się w pełni sportowi. Niewykluczone jednak, że bokser później postanowił kontynuować swoją edukację, lecz po prostu nie pochwalił się tym szerszej publiczności. Warto dodać, że jego partnerka, Kamila Wybrańczyk, może pochwalić się wykształceniem wyższym.

Artur Szpilka na gorąco o Załęckim i "Diablo" Włodarczyku: Denis to UPASIONA ŚWINIA | Andrzej Kostyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.