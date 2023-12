Wzruszający post narzeczonej Mateusza Murańskiego w jego urodziny. Te słowa rozrywają serce!

Mateusz Murański był jednym z najpopularniejszych polskich freak-fighterów. „Muran” walczył dla wielu organizacji – High League, FAME MMA, FEN, PRIME Show MMA czy Elite Fighters. W dziewięciu pojedynkach wygrywał czterokrotnie. Mierzył się m.in. z Arkadiuszem Tańculą, Alanem Kwiecińskim czy byłym zawodnikiem KSW Vaso Bakocevicem.

Tragiczne informacje o freak-fighterze pojawiły się na początku lutego tego roku. - O zgonie poinformował członek rodziny, który nie mógł się dodzwonić. Na miejsce zdarzenia pojechali funkcjonariusze i znaleźli ciało, wykonano czynności m.in. oględziny z udziałem biegłego, potwierdzono zgon bez udziału osób trzecich. Przyczyny śmierci zostaną ustalone po sekcji zwłok - mówiła „Super Expressowi” rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku, Grażyny Wawryniuk.

Mateusz Murański nie żyje. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Narzeczona Mateusza Murańskiego wspomina go w jego urodziny. „Część mojego serca jest u góry”

Partnerką Mateusza Murańskiego była Karolina Wolska, której freak-fighter zdecydował się oświadczyć. Kobieta wspierała go przez długi czas – także w okresie jego pojedynku dla freak-fightowych federacji. Z jej wpisów w mediach społecznościowych widać było jak na dłoni, jak bardzo przeżyła jego odejście.

Karolina Wolska wciąż regularnie publikuje treści w swoich mediach społecznościowych, w których wspomina byłego ukochanego. Kolejny wpis opublikowała w rocznicę jego urodzin. Widać w nim wciąż ogromne emocje.

- Część mojego serca ma dzisiaj urodziny. Pogodziłam się z tym, że część mojego serca jest tam u góry. Mój żal nie może się powstrzymać od przeglądania starych zdjęć już wypalonych w pamięć po to, by znów je poczuć. Bo nawet jeżeli jedyne, co pozostało do poczucia, to ich nieobecność, lepiej niż w ogóle ich nie czuć – napisała Karolina Wolska na swoim Instagramie.

Piękna zawodniczka UFC otrzymała od 52-letniego mężczyzny intymną ofertę, Zaoferował jej 1000 dolarów