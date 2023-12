i Autor: Instagram/Diana Belbita Diana Belbita

Naprawdę!

Piękna zawodniczka UFC otrzymała od 52-letniego mężczyzny intymną ofertę, Zaoferował jej 1000 dolarów

Grzegorz Kuś 13:24

Gwiazdy UFC cieszą się dużą popularnością, o czym od pewnego czasu przekonuje się Diana Belbita. 27-latka od 2019 roku walczy w UFC i skradła serca wielu kibiców. Ostatnio przegrała z Karoliną Kowalkiewicz, ale to nie wpływa na sympatię, jaką się cieszy. Spore znaczenie ma jej uroda - Belbita uchodzi za jedną z najpiękniejszych zawodniczek MMA na świecie. Być może to skłoniło 52-letniego mężczyznę, by złożyć jej intymną propozycję. Rumunka pokazała, za co zaoferował jej 1000 dolarów.