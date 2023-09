Z samego rana Krzysztof Radzikowski musiał się tego napić. Chwilę później już prowadził

Nie jest żadną nowiną, że Krzysztof Radzikowski to postać w Polsce powszechnie znana i lubiana. Sportowiec zasłynął z wielu swoich aktywności. Prawdziwą popularność zdobył w telewizji. Na antenie stacji TTV wraz z kolegą - Dominikiem Abusem - w programie "Gogglebox" komentuje na bieżąco przekazy ze szklanego ekranu. Stricte sportowi fani kojarzą go przede wszystkim z zawodów strongmanów. Przez lata rywalizował na najwyższym poziomie, w tym z samym Mariuszem Pudzianowskim. Niedawno zaprezentował się na galach MMA freak-fight. Nic dziwnego, że Radzikowski wciąż dba o kondycję, nawet jeśli jest sobota rano i wielu jego rodaków woli przewracać się z boku na bok w wygodnych łóżkach.

Krzysztof Radzikowski aktywny od rana

Choć Krzysztof Radzikowski imponuje swoją muskulaturą, to trening siłowy na niewiele by się zdał, gdyby nie dodatkowe ciężkie ćwiczenia fizyczne. Wiadomo nie od dziś, że potężnie zbudowany mężczyzna szczególnie upodobał sobie przejażdżki na rowerze. Tym razem jednak musiał dodatkowo się pobudzić. Zanim wsiadł na dwa kółka i włączyć się do ruchu, przyjął specjalną puszkę, o czym poinformował na swoim instagramowym profilu.

i Autor: Instagram Krzysztof Radzikowski z kofeiną

Wspomagacze Radzikowskiego

Ciężki trening wymaga czasami dodatkowych bodźców. W przypadku Radzikowskiego, jak się okazuje, skuteczna okazuje się solidna dawka kofeiny. To właśnie tego typu związki wprowadził do swojego organizmu zanim na dobre zaczął prowadzić rower i pokonywać kolejne kilometry w słonecznej pogodzie. "Kofeina z rana i można ruszać na rower" - napisał na portalu społecznościowym sportowiec.