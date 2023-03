Zawodniczki oszalały po wygranej walce. Z radości pokazały zdecydowanie za dużo! To widok tylko dla dorosłych

W kolejnych krajach freak-fightowe organizacje radzą sobie coraz lepiej. Pojedynki celebrytów są popularne już nie tylko w Polsce, ale też chociażby w Wielkiej Brytanii czy Czechach i Słowacji. To właśnie u naszych południowych sąsiadów coraz prężniej działa organizacja "Clash of the Stars", która zrzesza już nie tylko influencerów, aktorów czy raperów, ale coraz częściej również... modelki z portalu OnlyFans.

Zawodniczki pokazały za dużo po walce na Clash of the Stars

Podczas gali "Clash of the Stars" w O2 Arenie w czeskiej Pradze doszło do starcia kobiet. Nie był to jednak pojedynek 1 na 1, a... starcie par! Gorąco było jeszcze przed galą, gdy dwie z rywalek wymieniły się gorącym buziakiem. Inked Dory i Karina Pedro zmierzyły się z Kristal Shine i Denisą Ryndovą. W klatce miejsca na przyjemności i uprzejmości już nie było.

Zwyciężczyniami starcia po zaciętej walce zostały Inked Dory i Karina Pedro. Modelki po pojedynku zaskoczyły wszystkich i nagle... pokazały biust. Zobacz zdjęcia Inked Dory i Kariny Pedro z pojedynku i nie tylko w galerii poniżej.

Clash of the Stars - Instagram

Clash of the Stars wzbudza duże zainteresowanie za naszą południową granicą. Freak-fightową organizację obserwuje na samym Instagramie 146 tysięcy osób. Niektóre posty osiągają liczbę kilkudziesięciu tysięcy polubień.

Na razie nie wiadomo, kiedy kolejna gala organizacji Clash of the Stars.