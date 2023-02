Zawodnik High League ma trafić do więzienia na 2 lata. Paweł B. pokonał ostatnio Mateusza Murańskiego

Marcin Najman żegna Mateusza Murańskiego. Napisał o wielkiej tragedii. "Nie tak miało się to potoczyć"

Szokujące informacje w sprawie jednego z najpopularniejszych freak-fighterów. Paweł B., znany w środowisku jako "Scarface", został zatrzymany przez policję. Trafił do więzienia, gdzie ma odsiadywać dwuletni okres kary. Według informacji RMF FM, zawodnik został zatrzymany podczas podróży samochodem, choć... miał zasądzony zakaz kierowania pojazdami. Podczas zatrzymania nie stawiał żadnego oporu.

Paweł B. miał być poszukiwany od tygodnia. Jest kojarzony nie tylko z pojedynkami w klatce, ale także z pseudokibicami jednej z trójmiejskich drużyn. Ma odsiadywać dwuletni wyrok.

- Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował mercedesem, wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami. Kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku za oszustwa mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Pseudokibic rozpoczął już odbywanie dwuletniego wyroku - informuje portal RMF FM Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

