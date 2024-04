Zawodnik KSW bardzo szczerze o walce Szpilka - Wrzosek. Mówi o niszczycielskiej sile, "Szpila" będzie w poważnych tarapatach

Polskie freaki przy nich to pikuś! W Czechach doszło do walki ponad 200-kilogramowej zawodniczki z kruszynką, komiczne zakończenie pojedynku

Wrzosek jest zdecydowanym faworytem bukmacherów, na niego stawia także wielu ekspertów czy zawodników. W tym gronie znalazł się właśnie Paczuski, czyli zawodnik sklasyfikowany obecnie na szóstym miejscu w rankingu KSW wagi średniej.

Paczuski o Szpilka - Wrzosek: Kopnięcia Arka są niszczące, ciężko się szybko nauczyć to bronić

Paczuski to także klubowy kolega Wrzoska i choć wymienia kilka atutów Szpilki, to stawia na swojego kumpla z sali treningowej.

- Ja stawiam na Arka, bo ma bardzo szeroki wachlarz możliwości. To zawodnik, który bardzo szybko się uczy. Mocno boksuje, a dodatkowo ma kopnięcia najwyższy poziom. Dla boksera, który wchodzi w mieszane sztuki walki, to kopnięcia jak Arka, to ciężko będzie zarejestrować, zauważyć. Te kopnięcia Arka są niszczące, ciężko się szybko nauczyć to bronić. Dodatkowo Arek naprawdę bardzo szybko się uczy zapasów. Jego przewrócić to jest naprawdę ciężkie zadanie - zdradził Paczuski w rozmowie z portalem fansportu.pl.

