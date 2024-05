Zawodnik UFC bezwzględny dla Mateusza Gamrota. Mocne słowa w kierunku Polaka. Mogą zaboleć

Artur Szpilka nocą zadzwonił do Arkadiusza Wrzoska. Blady strach padł na rywala "Szpili". Nadeszły czarne myśli

Marcin Najman uderzył w Boxdela! "Cesarz" nie ma co do tego wątpliwości, wspomniał o jednym

Mateusz Gamrot jest bardzo dobrze znaną postacią w świecie sportów walki. Polak przez wiele lat był gwiazdą KSW, gdzie w latach 2016-2020 był mistrzem wagi lekkiej, po czym dołożył kolejny pas dwa lata później w kategorii piórkowej. "Gamer" nie mógł liczyć na większe wyzwania w polskiej federacji, dlatego postanowić przenieść się do Ultimate Fighting Championship. Polak w największej federacji na świecie spisuje się znakomicie, stoczył dziewięć walk i tylko w dwóch przegrał z Guramem Kutateladze oraz Beneilem Dariushem. 33-latek jest w czołówce rankingu i zwycięstwo z jeszcze jednym rywalem może doprowadzić do walki o upragnione mistrzostwo.

Gamrot znalazł odpowiedniego rywala dla siebie - Charlesa Oliveirę, którego wyzwał do walki - "Charles zróbmy to! Jestem gotowy na lipiec/sierpnień" - zaznaczył Polak.

Stanowcza odpowiedź Charlesa Oliveiry! Ostre słowa

Charles Oliveira podczas gali UFC 300, która miała miejsce 13 kwietnia przegrał z Armanem Tsarukyanem. Warto zaznaczyć, że z Ormianinem wygrał Gamrot na gali UFC Fight Night w czerwcu 2022 roku. Brazylijczyk został zapytany przez portal "AgFight" w sprawie ewentualnego pojedynku z Polakiem. - Z całym szacunkiem do Gamrota, bo wykonuje świetną robotę, ale jak już wspomniałem ja nie patrzę za siebie, tylko przed siebie. Każdy teraz chce się zmierzyć z Charlesem i zawodnikiem wyżej sklasyfikowanym. Zobaczmy co się stanie, musimy być zawsze gotowi. Musimy się dobrze zastanowić i zobaczyć, jakie walki są możliwe. Uważam, że to nie jest właściwy moment na ten pojedynek - przekazał Oliveira.