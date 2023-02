Zdębieliśmy po zobaczeniu, jak naprawdę wygląda ciało "Bestii" Piechowiaka. Kibice zdumieniu, gwiazda FAME MMA wszystko pokazała

Kogo zobaczymy na hitowej gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym? Wielkie nazwiska w grze, to będzie historyczne wydarzenie

Piotr "Bestia" Piechowiak od dawna wie, co to znaczy mieć świetną sylwetkę i mięśnie ze stali. Bo to niejako część jego pracy i życia. Piechowiak przez lata związany był z dziedzinami, które wymagają dobrego przygotowania fizycznego. W zawodach strongamnów często odnosił sukcesy i tak samo było na polu kulturystyki. Także w mieszanych sztukach walki radził sobie bardzo dobrze.

Tak wygląda ciało "Bestii" Piechowiaka. Kibice zdumieni

W FAME MMA stoczył trzy pojedynki i trzy z nich wygrał. Pokonał Marcina Najmana, Piotra Szeligę i Krzysztofa Radzikowskiego. Na razie nie zanosi się na to, aby Piechowiak miał wrócić do klatki MMA. Jednak "Bestia" wciąż niebywale bardzo dba o swoje ciało. Niedawno pochwalił się nagraniami, które pokazują, że jest w wyśmienitej formie, a każdy mięsień jest doskonale zaznaczony. Zachwyceni dyspozycją kulturysty byli również fani. - Jak dla mnie tak dobrze jeszcze nie wyglądałeś. Oczywiście nie twierdzę, że wcześniej było źle, ale no tu jest sztosik - czytamy w jednym z komentarzy. - Przekozak forma - brzmi inny wpis. - Bestia wygląda jak Bestia - zażartował fan. Poniżej zobaczycie, jaką formę zbudował Piechowiak.