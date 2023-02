i Autor: KSW Daniel Omielańczuk i Michał Kita

Nokaut wisi w powietrzu

Zmiana w ostatniej chwili! Szykuje się wielkie starcie dwóch Polaków na gali KSW 79

Podczas gali KSW 79 w Czechach dojdzie do niezwykle ciekawego pojedynku prawdziwych weteranów wagi ciężkiej w Polsce. Początkowo na gali w Libercu Daniel Omielańczuk (26-13-1 1NC, 6 KO, 10 Sub), numer trzy rankingu wagi ciężkiej, miał zmierzyć się z Viktorem Peštą, ale ten musiał wycofać się z konfrontacji z powodu choroby. W miejsce czeskiego wojownika wszedł Michał Kita (21-15-1, 13 KO, 5 Sub), były dwukrotny pretendent do tytułu mistrzowskiego wagi ciężkiej KSW. Do walki dojdzie 25 lutego.