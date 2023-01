Znamy całą kartę walk gali XTB KSW 78 w Szczecinie! Kibice będą zadowoleni

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV zwrócił się do swojego syna. Poruszające słowa, mówi o przyszłości chłopca

To byłby hit!

Rajewski, przedstawiciel znanego w całej Polsce klanu uderzaczy, na gali XTB KSW 78 wjedzie do klatki KSW już po raz dziesiąty i będzie chciał się odbić po dwóch przegranych z rzędu. Łukasz w roku 2022 walczył dwa razy. Najpierw przegrał z Donovanem Desmae, a następnie musiał uznać wyższość Francisco Barrio. Przed tymi pojedynkami reprezentant klubu Czerwony Smok był na fali trzech wygranych z rzędu, w których zwyciężył z Konradem Dyrschką, Bartłomiejem Koperą i Piotrem Przepiórką.

Rajewski - Siraj na gali XTB KSW 78

Siraja wywodzi się ze świata kickboxingu i muay thai. Słynący ze swoich silnych kopnięć i uderzeń zawodnik wygrał sześć pojedynków w zawodowym MMA, w pięciu z nich posyłał rywali na deski, a cztery razy zrobił to już w pierwszej rundzie. Reprezentant Szwecji bił się do tej pory dla takich organizacji jak Brave CF czy Cage Warriors. Z zawodowym MMA związany jest od roku 2015 i do tej pory tylko raz musiał przełknąć gorycz porażki. Dla Sahila starcie w KSW będzie debiutem w polskiej organizacji i pierwszym pojedynkiem stoczonym poza Szwecją.

KARTA WALK GALI XTB KSW 78

Walka wieczoru | Main event

88,5 kg / 195 lb: Michał Materla #5 (31-9, 11 KO, 13 Sub) vs Kendall Grove (24-18 1 NC, 8 KO, 10 Sub)

Karta główna | Main card

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #3 (17-8 1 NC, 7 KO, 1 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-0, 4 KO)

70,3 kg/155: lb Borys Mańkowski #4 (22-10-1, 3 KO, 8 Sub) vs Valeriu Mircea #8 (27-8-1, 11 KO, 12 Sub)

93 kg/205 lb: Łukasz Sudolski (10-1, 6 KO, 1 Sub) vs Kleber Raimundo Silva (20-12 1 NC, 13 KO, 3 Sub)

93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk #7 (11-5, 10 KO) vs Marc Doussis (8-1 1 NC, 5 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański #3 (16-6, 4 KO, 3 Sub) vs Raul Tutarauli (31-6, 21 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-8 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Sahil Siraj (6-1, 5 KO)

70,3 kg/155 lb: Oskar Szczepaniak (3-1, 1 KO) vs Raimondas Krilavičius (6-2-1 1NC, 5 Sub)

83,9 kg/205 lb: Borys Dzikowski (2-0, 2 KO) vs Damian Mieczkowski (1-0, 1 KO)