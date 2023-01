Adam Małysz nie wytrzymał na wizji po tym, co zrobili Stochowi i Kubackiemu! Mocna wypowiedź po skokach w Zakopanem

Pogoda już niejednokrotnie dała się we znaki zawodnikom oraz kibicom skoków narciarskich i nie inaczej niestety było podczas niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata. Porywisty wiatr, który co rusz zmieniał swój kierunek srogo namieszał w klasyfikacji i niestety sprawił również, że to Halvor Egner Granerud, a nie Dawid Kubacki stanął na najwyższym stopniu podium. Przy okazji lider Pucharu Świata oraz Kamil Stoch skakali w najgorszych warunkach, co gorzko podsumował Adam Małysz.

Gorzkie słowa Adama Małysza po niedzielnych skokach w Zakopanem. Nie krył złości po tym, jak potraktowali Kubackiego i Stocha

Zaraz po zakończeniu zmagań, kiedy jasne stało się, że Dawid Kubacki przegrał z Norwegiem zaledwie o 1,1 punktu prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie krył swojego rozczarowania tym, że Stoch i Kubacki skakali w najgorszych warunkach, o czym świadczą największe rekompensaty za niekorzystny wiatr.

- Jestem zły. Nie może tak być - powiedział w studiu "TVP" prezes Polskiego Związku Narciarskiego z wyraźnie skwaszoną miną dodając, że zarówno Stoch i Kubacki byli cofani z belki przy czerwonym świetle, by zaledwie kilka sekund później otrzymać zgodę na start nawet, jeśli warunki znacząco się nie poprawiły. Dawid Kubacki za swój drugi skok otrzymał rekompensatę 20,1 punktu, a Kamil Stoch 18 punktów.

