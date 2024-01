Adam Małysz o największym problemie w polskich skokach. Kolejne kulisy afery Wolnego

Konkurs drużynowy i niedzielne zmagania indywidualne. Piotr Żyła wystąpi tylko ostatniego dnia zmagań w Zakopanem. Mistrz świata z Planicy mówił wprost, że jego problemem na Wielkiej Krokwi jest belka. Zapytaliśmy prezesa Małysza, czy to faktycznie jest wielki problem.

CO JEST NIE TAK Z ŻYŁĄ?

- Zazwyczaj był tu taki problem, że faktycznie za belką była ta tablica, która jest te reklamy i często zdarzało się choćby Lloyds, który zahaczył butem i się przewrócił. Może to jest jakby problem. Piotrek nie jest niskim zawodnikiem, tak jak na przykład ja, gdzie jak były wysokie belki to ja wręcz musiałem wyskakiwać do, żeby dostać się do tych torów. Jemu nie powinno to sprawiać problemu. Nie wiem co jest problemem. Jeszcze z nim na ten temat nie rozmawiałem, ale skoro wy wiecie, to znaczy, że coś jest na rzeczy - tłumaczył.

- To jest dziwne akurat, bo tak jak mówię, nie jest niskim zawodnikiem, więc spokojnie powinien sobie dawać radę, tym bardziej gdzieś tam. Po to zawodnicy trenują też na różnych skoczniach, bo wiemy doskonale, że to nie tylko skocznie się różnią między sobą, ale również i te belki. Często jedna jest szersza, jedna wyżej, jedna niżej i po to, żeby też puszczać się z tej belki naprawdę najbardziej optymalnie w różnych warunkach. Niekoniecznie, że to jest cały czas ta sama pozycja - dodał.

O SUKCESIE ŁUKASZA ŁUKASZCZYKA

Problemów z belką nie miał Łukasz Łukaszczyk, który zachwyca w Gangwon. Zaimponował próbą na odległość 114 w treningu. Upadł, skacząc 108,5, co kosztowało złoto. Dostaliśmy jednak kolejny sygnał, że polskie skoki mają utalentowaną młodzież. - Gdyby nie upadek, to wygrałby i to z dużą przewagą. Także fajnie, że mamy znów kolejny etap, do którego dochodzą nasi zawodnicy. Jak przypomnimy, to ci zawodnicy, którzy dzisiaj są w tej czołówce w kadrach, to są zawodnicy, którzy zdobywali mistrzostwa świata juniorów i w kategorii indywidualnej i drużynowej, więc od jakiegoś czasu nie mieliśmy aż takich sukcesów w tych juniorach. Fajnie, że zaczynają się pojawiać. Co zrobić? To jest naprawdę temat rzeka i trudno jest w tym momencie powiedzieć w stu procentach. Każdy z tych zawodników jest inny, każdy inaczej podchodzi i trener nawet jakby robił cuda, to i tak wszystko zależy głównie od zawodnika. Dzisiaj zauważyliśmy jedno, że przede wszystkim zawodnicy mają bardzo duży problem psychiczny, czyli jest trening, wszystko Wydaje się, że jest fajnie, że wszystko funkcjonuje. Jeszcze na treningach, przed samymi konkursami przychodzą zawody. Nie ma i nikt nie stanie wytłumaczyć, co się dzieje. I nawet ze starszymi zawodnikami często się pojawia ten problem. U starszych zawodników zazwyczaj to jest tak, że oni po prostu za szybko chcą wrócić do tej optymalnej formy. To nawet sam Kamil stwierdził U młodych można powiedzieć, że są mniej doświadczeni, potrzebują jakby tego doświadczenia nabrać. Ale jest jakiś problem. Mamy możliwość pracy z psychologami, z różnymi specjalistami, ale dalej podkreślam jest to. Jest to bardzo indywidualna rzecz, więc każdy z nich musi to indywidualnie robić. Myśmy już to przerabiali, że jak dajemy psychologa takiego kadrowego, który jest ogólnie od wszystkiego, to ciężko jest, bo on nie zawsze ten jeden psycholog jest w stanie sprostać danemu zawodnikowi. My wspomagamy ich na tyle, że mogą sobie sami znaleźć. Ale mamy też Kokosza, który jest jakby odpowiedzialny. On jest zawsze z tymi chłopakami, a którykolwiek ma problem, może się do niego zwrócić i rozwiązać ten problem - wyjaśnił dokładnie Małysz.

AFERA JAKUBA WOLNEGO I KADRY B

Kibice i środowisko wokół skoków żyło sprawą Jakuba Wolnego, który otwarcie skrytykował Davida Jiroutka, trener zaplecza polskiej kadry. Prezes Małysz opowiedział o szczegółach zajścia, gdy "mleko już się rozlało". Czy Wolny, po okazaniu skruchy, miał szansę wrócić do skakania z kadrą już podczas PŚ w Zakopanem? - Ja nie powiedziałem, że może wrócić do kadry, tylko pierwsze. Powinien trenera o to spytać, czy może jakby z pewnych nie kar, ale założeń, które gdzieś tam były przewidziane, że może go trener dopuścić przede wszystkim do zawodów w CoC, Bo wniosek był taki, żeby przesunąć go do biskupów, który jest w Szczyrku i może trenować dalej, jeśli chce, z trenerami bazowymi, ale też jakby że jeśli nie wierzy tym trenerom, to żeby wrócił do trenerów klubowych. Myśmy się spotkali w Szczyrku ogólnie z wszystkimi zawodnikami z kadry B i dla mnie to, co przypuszczałem, stało się faktem, czyli to i to. Nie chodzi tylko o naszych zawodników, ale ogólnie my jako Polacy mamy trochę problem z tym, że my nie rozmawiamy. Jest sytuacja, która jest podbramkowej i wtedy zaczynamy gdzieś tam reagować. Ale od samego początku, od lata okazuje się, że oni bardzo ciężko się dogadywać. Im było. Nie poszli do trenera, nie zrobili tego kroku, że coś tam, coś im nie pasuje, że chcieliby tak albo inaczej, tylko nosili to w sobie, aż w końcu pękło. Oczywiście myśmy gdzieś tam dostawali jakieś informacje, ale te informacje nie powinny być też bezpośrednio do mnie. Ja wiem, że chłopakom jest dużo łatwiej, bo jestem ich kolegą i oni też mi powiedzieli, że oni nie traktują mnie w tym przypadku jako prezesa, tylko traktują mnie bardziej jako kolegę. Ale ja im też wytłumaczyłem, że trochę nie tędy droga, bo ja i tak i tak muszę z tymi trenerami porozmawiać. Muszę porozmawiać z opinią i z tymi, którzy pracują z nimi, nie tylko z nimi. Zanim cokolwiek, jakąkolwiek decyzję podejmiemy, ale też uświadomiłem im, że są pewne kroki, które nie można omijać, bo oni rozmawiają ze mną, bo myślą, że ja jakby tam. Czy jakiś nacisk na trenera, a de facto to pierwsze od nich powinno wyjść.

NAJWIĘKSZY PROBLEM?

- Oni powinni porozmawiać. Trener przychodzi do mnie albo jak widzą, że jest faktycznie, że z trenerem mają już na tyle rozmawiali,ale nie mogą się dogadać. Mają jeszcze dyrektora sportowego, który jest bezpośrednio jakby ich przełożonym, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Wiem, że najlepiej jest uderzyć od razu w górę, ale niestety też musimy pewne konsekwencje ponosić, jeśli powiemy coś, co później, tak jak Kuba przeprosił za to i powiedział po prostu to było w emocjach. On też jakby myślał, że się nie dostanie do tego konkursu, że był już na tyle sfrustrowany, że po prostu musiał to wygadać. Później nawet jak to powiedział, mówi, odszedł i od razu stwierdził co ja zrobiłem, Że de facto to nie byłem ja, bo my wszyscy byliśmy zaskoczeni, że to akurat Kuba, bo naprawdę są zawodnicy tacy, którzy są bardziej wygadany i oni czasem coś palną. Ale Kuba raczej był bardziej taki spokojny. Jak coś potrzebował, to przychodził i załatwiał to z boku, więc to nas też zszokowało na pewno. No i sprawa się gdzieś tam potoczyła, jak się potoczyła. I de facto doskonale też Kuba wie, że ta decyzja była podjęta tam na miejscu, nasza wspólna. Z trenerami spotkaliśmy się co zrobić i można powiedzieć, że to była jakby jednogłośnie. Wszyscy powiedzieli, że nie może być tak, że wręcz. Trenerzy austriaccy, czescy powiedzieli, że u nich byłoby to niedopuszczalne, że przede wszystkim pierwsze, co jest, to jest tak. Druga sprawa jest zawodnicy mają kontrakt, w którym mówią, że nie mogą oczerniać związku i nie mogą oczerniać trenerów. Że po to są rozmowy, żeby pewne sprawy rozwiązywać. I to powinno być tak rozwiązane, a nie od razu publicznie - podsumował Małysz.