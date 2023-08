Adam Małysz po latach znowu musiał się z tym zmierzyć. Dziennikarze mu nie odpuścili, tą historią żyła cała Polska

co za ciało!

Bez wątpienia to Adam Małysz jest jednym z twórców potęgi polskich skoków narciarskich. Dzięki jego sukcesom kibice tydzień w tydzień pasjonowali się zawodami w skokach, a w Polsce pojawiły się większe pieniądze na tę dyscyplinę. Sam "Orzeł z Wisły" był kimś więcej niż tylko sportowcem, na przełomie wieków stał się prawdziwym narodowym bohaterem. Teraz odpowiada za polskie skoki - i nie tylko - już po drugiej stronie. Jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego to na nim ciąży odpowiedzialność za sporty zimowe w Polsce. Po pierwszym roku prezesury Małysz może być naprawdę zadowolony, ale w dalszym ciągu dla wielu kibiców jest przede wszystkim legendarnym skoczkiem. Widać to m.in. po ostatniej rozmowie z dziennikarzami TVP.

Adam Małysz znowu zmierzył się z historią o bułce z bananem

Małysz pochwalił się w mediach społecznościowych, że wziął ostatnio udział w nagraniach programu "Na tropie przypraw" realizowanego przez TVP. Udzielił on dziennikarzom publicznego nadawcy krótkiego wywiadu, w którym nawiązano do legendarnej "diety" 45-latka. W okresie największych sukcesów cała Polska żyła jego magicznym sposobem na zwycięstwa, którym miała być... bułka z bananem. To nieoczywiste połączenie na stałe zapisało się w polskiej kulturze i ciągnie się za Małyszem od ponad 20 lat.

"Mały wywiad dla programu Na Tropie Przypraw. Miła rozmowa. Nie zabrakło pytania o „prześladującej mnie” bułce z bananem, chociaż tematy były bardzo różnorodne i niecodzienne. Aleee tego dowiecie się już wkrótce!" - napisał czterokrotny medalista olimpijski pod pamiątkowym zdjęciem, na którym widać, że dziennikarka TVP przygotowała nawet specjalnie bułkę z bananem!