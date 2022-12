Adam Małysz pokazał potężnego brodacza. Nie tylko dzieci będą zachwycone

Adam Małysz nie wytrzymał. Prezes PZN postawił sprawę jasno, polscy skoczkowie go rozczarowali

Grudzień to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich Polaków. Zewsząd czuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i od razu po zakończeniu listopada zaczyna się nerwowe wyczekiwanie na Wigilię oraz prezenty. Choć te ostatnie szczególnie uwielbiają dzieci, to chyba każdy lubi otrzymać podarunek. Nawet dorośli szeroko uśmiechają się z drobiazgów pod choinką. Wie o tym doskonale Adam Małysz, który po raz kolejny na Instagramie pochwalił się wyjątkowym zdjęciem. Wszystko za sprawą towarzystwa, w jakim znalazł się "Orzeł z Wisły". Sympatyczny, potężnie zbudowany kompan byłego skoczka stał się prawdziwym symbolem.

Adam Małysz spotkał się ze... Świętym Mikołajem

Choć w różnych regionach Polski inaczej postrzega się podmiot przynoszący prezenty 24 grudnia, to najczęściej rozpowszechniony jest wizerunek Świętego Mikołaja. Nawet jeśli w Wielkopolsce pojawia się Gwiazdor, w Świętokrzyskiem Gwiazdka, to każdy w kraju połączy sympatycznego mężczyznę z siwą brodą z właściwą okazją. Dlatego też specjalne zdjęcie Małysza z Mikołajem wywołało na portalu społecznościowym w zasadzie tylko pozytywne reakcje. Cieszyli się zarówno ci młodsi, jak i starsi użytkownicy portalu społecznościowego.

Tajemniczy wpis Małysza

Całe spotkanie owiane jest tajemnicą. Niedługo jednak powinna się ona wyjaśnić. Przynajmniej tak należy przyjąć po lekturze opisu. "Kochani, patrzcie, z kim udało mi się ostatnio zrobić fotkę. Święty Mikołaj przybył do Polski, aby wraz ze mną wziąć udział w pewnej inicjatywie! Co to za tajemnicza sprawa i czemu towarzyszy mi w niej Święty Mikołaj dowiecie się już wkrótce. Śledźcie mój profil, jeżeli chcecie poznać szczegóły" - zapowiedział przy zdjęciu ze świątecznym klimatem Małysz.

