Adam Małysz przekazał wspaniałe wieści dla polskich kibiców! Czegoś takiego w skokach jeszcze nie było, szykuje się wielkie święto

Katastrofalny pomysł władz Pucharu Świata w skokach. To skończyłoby się ogromnym zamieszaniem, kibice byliby wściekli

Konkursy w Zakopanem i Wiśle w ostatnich latach wyrobiły sobie bardzo dobrą renomę – Wisła często gości najlepszych zawodników na świecie na samym początku sezonu, a Zakopane od lat przyciąga tłumy kibiców. Polskim fanom brakowało jednak czegoś więcej – imprezy mistrzowskie odbywają się poza granicami naszego kraju, podobnie jest z konkursami Pucharu Świata, które są zgrupowane w prestiżowych turniejach takich jak austriacko-niemiecki Turniej Czterech Skoczni czy zyskujący na popularności norweski Raw Air. Jak podaje portal skijumping.pl, teraz ma się to zmienić i powstanie także Polski Turniej w Pucharze Świata.

Polacy doczekają się własnego turnieju w skokach narciarskich? Adam Małysz jest przekonany

Polski turniej w skokach narciarskich pojawił się do tej pory tylko raz i to przy okazji nie Pucharu Świata, a Letniego Grand Prix – Lotos Poland Tour odbył się w 2011 roku i od tamtej pory żaden inny turniej nie pojawił się ani latem, ani tym bardziej zimą. Teraz ma się to zmienić.

Rozmowy na temat tego Turnieju trwały od dawna, jeszcze za kadencji Waltera Hofera. On miał pomysł na taką "regionalizację" Pucharu Świata, żeby takich Turniejów było więcej – obok Turnieju Czterech Skoczni oczywiście RAW Air, były te Turnieje w Niemczech. FIS chciała, żebyśmy zrobili go wspólnie z Czechami. W grę wchodziły konkursy w Zakopanem, Wiśle i Libercu. Ale my woleliśmy zorganizować nasz własny turniej sami – mówi Adam Małysz, cytowany przez skijumping.pl

Turniej zimowy miałby odbyć się dokładnie tam, gdzie letni z 2011 roku, czyli w Wiśle, Zakopanem oraz Szczyrku. Skoczka Skalite w Szczyrku do tej pory nie gościła jeszcze zawodów o tak wysokiej randze, ale szefowie obiektu zapewniają, że są w stanie przygotować obiekt już na zawody w 2024 roku. Adam Małysz potwierdza natomiast, że jest niezwykle blisko organizacji tego turnieju i to już właśnie w następnym sezonie. – Początkowo w FIS-ie nie chcieli, żeby zawody były w Szczyrku. Poza tym oni planowali zrobić w podobnym terminie inną imprezę. Ale teraz sytuacja się zmieniła, zaineteroswanie tym pomysłem wzrosło i mogę powiedzieć, że Polski Turniej jest niemal pewny. Decyzja zapadnia podczas posiedzenia komisji kalendarzowej – dodał prezes PZN. Zawody miałyby odbyć się w dniach 12-21 stycznia 2024 roku, a skoczkowie rywalizować mają najpierw w Wiśle, następnie w Szyrku a na zakończenie w Zakopanem.