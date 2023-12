Polscy kibice skoków narciarskich zdecydowanie inaczej wyobrażali sobie początek nowego sezonu Pucharu Świata 2023/2024. Nawet Dawid Kubacki, który poprzedniej zimy popisywał się świetnymi skokami, dziś jest zaledwie cieniem samego siebie. Do rywalizacji po krótkiej przerwie powrócił również Kamil Stoch, który małymi kroczami wraca do dobrej dyspozycji. Taki stan rzeczy niekoniecznie podoba się władzom Polskiego Związku Narciarskiego, który niejednokrotnie w studiu "TVN" dawał do zrozumienia, że coś w pracy sztabu biało-czerwonych musi się zmienić. Jak się okazuje, zarówno trenera, jak i skoczków czeka ważna rozmowa.

Kubackiego. Stocha i Żyłę czeka poważna rozmowa z Małyszem! Prezes PZN stracił cierpliwość

Zanim skoczkowie wybiorą się do Oberstdorfu, gdzie rozpocznie się kolejna edycja Turnieju Czterech Skoczni, biało-czerwoni rywalizować będą w Zakopanem podczas mistrzostw Polski. Dla Adama Małysza jest to idealna okazja do tego, aby przeprowadzić bardzo ważne rozmowy z zawodnikami i ustalić, jak powinna wyglądać ich najbliższa przyszłość.

Adam Małysz stracił cierpliwość! Jasna deklaracja w sprawie Kubackiego, Stocha i Żyły. Bierze sprawy w swoje ręce

- Mamy jeszcze Mistrzostwa Polski w Zakopanem, więc pewnie tam dojdzie do jakiegoś spotkania. Porozmawiamy nie tylko z trenerami, ale również z zawodnikami, co się dzieje, bo widzimy, że dalej to nie jest to, co powinno być... - wyznał Adam Małysz ujawniając, że władze związku muszą przeprowadzić poważną rozmowę z kadrą skoczków, która być może przełoży się na poprawę ich wyników. Mistrzostwa Polski w Zakopanem odbędą się 22 grudnia.

