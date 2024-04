i Autor: ART SERVICE/Super Express Adam Małysz

Adam Małysz totalnie zaskoczył Niemców. Nie mieli pojęcia, że to się stanie. Doszło do zaskakującej zmiany

Do kolejnej zimy droga jeszcze daleka i większość z nas myśli o lecie i wakacjach, ale w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej już teraz planuje się kolejny sezon Pucharu Świata, a konkretnie daty i miejsca rozgrywania konkursów. Wiadomo już, że z kalendarza wypadnie Szczyrk, co było do przewidzenia. W dodatku propozycja Adama Małysza doprowadziła do pewnych roszad innego polskiego konkursu.