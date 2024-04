Pilne wiadomości od Małysza o przyszłości Stocha, Żyły i Kubackiego. To usłyszał od liderów kadry. Jednoznaczna deklaracja

Nie da się powstrzymać łez po tym, co spotkało Dawida Kubackiego. Lider polskich skoczków otrzymał pilną wiadomość. Poruszające

Tak naprawdę mieszka Piotra Żyła. Zdecydował się to ujawnić publicznie. Upublicznił zdjęcia wnętrza domu

To już oficjalne

To były bardzo trudne miesiące dla polskich skoków narciarskich. W dużej mierze było to spowodowane słabą formą czołowych zawodników, którzy mieli wiele problemów podczas całego sezonu. Nie brakowało również negatywnych głosów z zaplecza kadry A. Skoczkowie publicznie krytykowali metody treningowe Davida Jiroutka. Dość niespodziewanie czeski szkoleniowiec niedawno pożegnał się z biało-czerwoną reprezentacją. Okazuje się, że może być to tylko jedna z kilku zmian, jakie szykuje PZN przed kolejnym sezonem Pucharu Świata. Przekonuje o tym szef związku, Adam Małysz, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Małysz szczerze o przyszłości Stocha, Żyły i Kubackiego

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Legendarny skoczek tajemniczo stwierdził, że wszystkiego dowiemy się po 15 kwietnia. - Jakiejś super rewolucji na pewno nie będzie, ale sytuacja w sztabach szkoleniowych zaczyna się klarować. Czekamy już tylko na to, żeby wszystko dograć i wtedy ogłosimy - stwierdził prezes PZN. Głównym zagadnieniem, jakie nurtuje polskich kibiców jest to, czy Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki będą kontynuowali kariery. Na razie wiele wskazuje na to, że tak. - Nie słyszałem żadnej takiej deklaracji - wyjawił Małysz zapytany, czy któryś z zawodników mówił o odejściu na emeryturę.

- Rozmawialiśmy w Planicy. Kamil powiedział, że jedzie na urlop i musi najpierw totalnie oczyścić głowę, zanim wróci z powrotem do skakania, bo jest "wyrąbany" po sezonie. Jeśli chodzi o Piotrka Żyłę, to sam powiedział, że chciałby więcej być w domu i trenować trochę bardziej indywidualnie, ale wciąż w ramach grupy. I w taki sposób próbujemy to poukładać. W każdym razie nikt dotąd nie powiedział, że chciałby kompletnie innych zasad - zdradził legendarny skoczek narciarski.