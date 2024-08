Adam Małysz zbesztany z całej siły. Nie mieli litości dla legendy, poszło o jego debiut w Dzień Dobry TVN

- Pan Adam jako sportowiec jest the best, ale tutaj w ogóle nie ma racji bytu", "Jestem na nie, drażni mnie jego głos", "Wolałbym, żeby pan Adam skupił się na następnym sezonie skoków", "Tragedia, on się w ogóle nie nadaje", "Myślałem, że to jednak żart", "Panie Adamie, brak mi słów" - czytamy w komentarzach internautów.