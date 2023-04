Anze Lanisek jest gotowy na największe poświęcenie dla Dawida Kubackiego! Wywołał poruszenie, nawet Polacy to odradzają

Nie do wiary, co stało się ze Stefanem Horngacherem! Trener Niemców może tylko siarczyście zakląć pod nosem, wymowna wypowiedź

Sport bywa brutalny, o czym najlepiej przekonał się w ostatnich dniach Dawid Kubacki. Polski skoczek przerwał najlepszy sezon w życiu, aby skupić się na chorej żonie i dzieciach, w efekcie czego w ostatnich konkursach Pucharu Świata spadł z podium klasyfikacji generalnej. Najpierw wyprzedził go Stefan Kraft, a w ostatni weekend sezonu w Planicy swoją okazję wykorzystał Anze Lanisek. Słoweniec nie ukrywał, że jest to dla niego bardzo trudna sytuacja, co najlepiej pokazała dekoracja najlepszych zawodników PŚ. Lanisek wszedł na podium z kartonową podobizną Kubackiego, po czym się popłakał i założył medal w taki sposób, żeby obejmował też Polaka. Ten niezwykły gest przeszedł do historii i wzruszył wielu polskich kibiców, jednak możliwe, że nie było to ostatnie słowo słoweńskiego gwiazdora wobec rodzinnego dramatu lidera Biało-Czerwonych.

Anze Lanisek gotowy na największe poświęcenie dla Kubackiego! Nawet Polacy to odradzają

Jeszcze przed konkursami w Planicy Lanisek głośno mówił, że dla niego Kubacki jest drugim skoczkiem tego sezonu i nie zmieni tego nawet oficjalna klasyfikacja. Te słowa potwierdził w rozmowie z Eurosportem po ostatnich zawodach w Planicy, a 24 godziny później pokazała się szokująca wiadomość. Antoni Cichy, dziennikarz TVP współpracujący z FIS, przekazał na Twitterze, że Słoweniec rozważa przekazanie swojego medalu Polakowi!

"Anze Lanisek rozważa przekazanie swojego medalu Dawidowi Kubackiemu. Czy tak postąpi, czy nie – i tak najważniejszy i najpiękniejszy gest już zrobił" - poinformował Cichy. Wpis ten natychmiast wywołał reakcję polskich kibiców, którzy... sprzeciwili się temu pomysłowi. "Nie musi. Najpiękniejszy gest już wykonał", "Nie musi, medal mu się należy, a swoje już udowodnił i zyskał wielki szacunek", "Anze zasłużył na swój medal. Niech nie oddaje, Dawid jeszcze wróci i wygra swoje" - to jedne z licznych wpisów internautów odradzających Laniskowi tę decyzję. Wszystko jest w jego rękach, ale bez wątpienia niespełna 27-latek zyskał w ostatnich godzinach w Polsce olbrzymią sympatię.

Anze Lanisek rozważa przekazanie swojego medalu Dawidowi Kubackiemu.Czy tak postąpi, czy nie – i tak najważniejszy i najpiękniejszy gest już zrobił. #skokoholicy #skijumpingfamily— Antoni Cichy (@antonicichy) April 3, 2023