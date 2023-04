Apoloniusz Tajner niezwykle szczerze o alkoholu. 69-latek wyznaje dwie zasady, nauczyła go tego młodsza żona

Stefan Horngacher otrzymał piekielnie ważne informacje! Niemiecki Związek Narciarski podjął decyzję. To już postanowione, klamka zapadła

Apoloniusz Tajner nierozerwalnie jest jedną z twarzy "Małyszomanii". Najpierw jako trener doprowadził wybitnego skoczka do wielkich sukcesów, a następnie przez wiele lat odpowiadał m.in. za skoki jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Dopiero w zeszłym roku ustąpił ze stanowiska, a jego miejsce zajął właśnie Małysz. Lata sukcesów w polskich skokach wiążą się z postacią Tajnera. Nic dziwnego, że kibiców mocno interesowało i wciąż interesuje jego życie, tym bardziej że nie brakowało w nim burzliwych momentów. Polskę zszokowało m.in. rozstanie byłego trenera z żoną po 40 latach. Równie dużym zaskoczeniem była informacja o nowym związku Tajnera z młodszą o 36 lat Izabelą Podolec. Początkowo wielu niedowiarków nie dawało parze większych szans, ale zakochani są razem już od wielu lat i wspólnie mają nawet dziecko. 69-latek zawdzięcza małżonce naprawdę dużo, a jej rękę widać m.in. po jego wyglądzie.

Apoloniusz Tajner niezwykle szczerze o alkoholu. Młodsza żona nauczyła tego 69-latka

Przez lata Tajner przeszedł olbrzymią metamorfozę. Doskonale znany wąs odszedł do lamusa, podobnie jak zaokrąglony brzuch. W piątkowym programie "Super Expressu" pt. "Wieczorny Express" były prezes PZN zdradził, że schudł 21 kilogramów! Wpływ na to miały przede wszystkim dwie zasady, które dotyczyły alkoholu i odpowiedniego odżywiania. Obecna żona mocno pilnuje, by Tajner ich przestrzegał.

- Przed 7 laty wprowadziłem dwie zasady. Jest to bardzo duża praca mojej żony. Całkowicie rzuciłem alkohol. Nie to, żebym jakoś nadmiernie z niego korzystał, ale całkowicie zaprzestałem pić alkohol. Zmieniłem też tryb odżywiania. Praktycznie zrezygnowałem z mięsa, chociaż jak mam ochotę, to jem, ale generalnie dużo warzyw. Zrobiłem sobie taki system, który jest teraz modny i na mnie zadziałał świetnie. 16 na 8, czyli trzeba sobie znaleźć 16 godzin w ciągu doby, kiedy żołądek będzie odpoczywał, a przez 8 godzin można jeść wszystko - zdradził Tajner w rozmowie z Iwoną Kutyną. Poniżej możesz obejrzeć cały "Wieczorny Express" z Apoloniuszem Tajnerem: