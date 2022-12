Apoloniusz Tajner zaliczył wpadkę przy Kwaśniewskim. Nie był w stanie w to uwierzyć, nerwy odegrały rolę

Piorunujące wyznanie Piotra Żyły. To kosztuje go mnóstwo sił, miewa nietypowe stany

Turniej Czterech Skoczni to od wielu lat prestiżowa impreza na przełomie lat. Ostatnio ranga zawodów nieco podupadła, ale organizatorzy robią wszystko, aby znów było o co walczyć. Ale sami zawodnicy i tak starają się o Złotego Orła, bo to cenne trofeum, a zwycięzcy TCS na zawsze zapisują się w historii skoków. Pierwszym z Polaków, którzy sięgnęli po triumf w prestiżowym turnieju był Adam Małysz.



Był to jedyny triumf Orła z Wisły w Turnieju Czterech Skoczni. Wówczas prowadził go Apoloniusz Tajner, który mógł świętować wielki sukces ze swoim podopiecznym. Okazuje się, że ze zwycięstwem Małysza wiąże się niezwykła historia, dotycząca jednego telefonu. - Poza tym wynikiem i zwycięstwem Adama pamiętam, kiedy po zakończeniu konkursu w Bischofshofen, kiedy było już wiadomo, że Adam wygrał, to jakieś dwie minuty później otrzymałem telefon - opowiada Tajner "Faktowi".

- Jeszcze zbierałem gratulacje od innych trenerów na wieży i odbieram ten telefon i z drugiej strony słyszę "Kwaśniewski dzwoni", a ja "jaki Kwaśniewski" i słyszę "Aleksander Kwaśniewski", to powiedziałem, że nie znam żadnego, znam tylko prezydenta, a gdzie by mi do głowy przyszło, że prezydent może zadzwonić. I on był już taki zniecierpliwiony i mówi "no prezydent Aleksander". Dopiero wtedy to do mnie dotarło - wyjawił były prezes PZN i trener polskiej kadry skoczków.

