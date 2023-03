Aż wygięło nas z bólu na wieść o tym, z czym zmagała się Justyna Kowalczyk. Polska mistrzyni wróciła do tego po latach, stoczyła niezwykłą walkę

Co dalej ze Stochem?

Justyna Kowalczyk-Tekieli przez lata przyzwyczaiła do ogromnej woli walki. To właśnie tą cechą imponowała w trakcie kariery, stawiając opór świetnym Norweżkom. Polska mistrzyni biegów narciarskich wywalczyła dwa mistrzostwa olimpijskie i trzy medale IO z innego kruszcu. Na koncie ma też cztery Kryształowe Kule, a do tego jako jedyna biegaczka w historii 4 razy z rzędu wygrała wyniszczający cykl Tour de Ski. Na sportowej emeryturze w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w życiu polskich sportów zimowych. Najpierw przez trzy lata była w sztabie szkoleniowym kadry kobiet w biegach narciarskich, następnie została dyrektorką w Polskim Związku Biathlonu, ale pod koniec zeszłego roku odeszła z PZB. Podczas zakończonych niedawno mistrzostw świata w Planicy była jedną z ekspertek Eurosportu, a niewiele po nich znowu zaimponowała kibicom.

W niedzielę Kowalczyk-Tekieli w znakomitym stylu wygrała 47. Bieg Piastów. Na trasie o długości 25 kilometrów wyprzedziło ją zaledwie trzech mężczyzn, spośród ponad 2 tysięcy uczestników. W rywalizacji kobiet dwukrotna mistrzyni olimpijski nie miała sobie równych i ponownie po zakończeniu kariery pokazała, że nie straciła umiejętności. Tymi zaimponowała m.in. w 2015 roku, kiedy w znakomitym stylu wygrała legendarny Bieg Wazów na 90 km. Ostatnio po ośmiu latach wróciła do tych wspomnień i publicznie przekazała, z jakimi trudnościami musiała się zmagać.

"Wspomnienie najcięższej narciarskiej przeprawy w życiu:) Warunki wolne jak fiks, połamany kijek na samym starcie przez co miałam 6 min straty po 5km. Mozolne odrabianie i pokłady sily o jakich nie wiedzialam. Kiedyś wrócę, ale dla przyjemnosci [pisownia oryginalna - red.]" - napisała na Twitterze 40-latka. Jej występ w ostatnim Biegu Piastów pokazuje, że w dalszym ciągu narciarskie maratony nie są jej straszne, choć Bieg Wazów traktowałaby już bardziej jako przyjemność. Po zakończeniu kariery Kowalczyk spełnia się przede wszystkim w roli matki:

Wspomnienie najcięższej narciarskiej przeprawy w życiu:) Warunki wolne jak fiks, połamany kijek na samym starcie przez co miałam 6 min straty po 5km. Mozolne odrabianie i pokłady sily o jakich nie wiedzialam🙋‍♀️ Kiedyś wrócę, ale dla przyjemnosci😅#BiegWazow @vasaloppet pic.twitter.com/i8zjErvzvn— Justyna Kowalczyk-Tekieli (@JuiceKowalczyk) March 7, 2023

