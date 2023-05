Będą iskry na lodzie. MŚ w hokeju. Finlandia broni złota na własnym lodowisku

Turniej potrwa do 27 maja. Uczestniczy w nim 16 drużyn podzielonych na dwie grupy. Po cztery najlepsze przejdą do fazy rozgrywanej system pucharowym, od ćwierćfinałów.

Grupa A (Tampere): Finlandia, USA, Szwecja, Niemcy, Dania, Francja, Austria, Węgry

Grupa B (Ryga): Kanada, Czechy, Szwajcaria, Słowacja, Łotwa, Norwegia, Kazachstan, Słowenia.

Ostatnia drużyna każdej z grup spadnie do Dywizji 1A, a ich miejsca w przyszłym roku zajmą Wielka Brytania i Polska, które okazały się najlepsze w tegorocznym turnieju D1A.

Z czempionatu wykluczone są kraje najeźdźców – Rosja i Białoruś.

Wszystkie poprzednie finały MŚ (2019, 2021 i 2022) były starciem Finlandii z drużyną ojczyzny hokeja, Kanadą. Kolejno wygrywali Finowie, Kanadyjczycy i znowu Finowie (4:3 po dogrywce).

W szeregach poszczególnych ekip brakuje największych gwiazd północnoamerykańskiej ligi NHL, która rozgrywa rywalizację play off o Puchar Stanleya. Tradycyjnie jednak ekipy zasilane są w trakcie MŚ przez zawodników z klubów odpadających w Pucharze Stanleya.

Warto wskazać kilku hokeistów NHL, o których już wiadomo, że wystąpią na taflach Rygi i Tampere.

Fin Mikko Rantanen (26 l.) to podpora linii ataku Colorado Avalanche. Rok temu zdobył wraz z klubem Puchar Stanleya. W obecnym sezonie jego drużyna odpadła już w pierwszej fazie play off. Rantanen jednak zdobył aż 55 goli w sezonie zasadniczym, co dało mu nie tylko trzecią pozycję na liście strzelców NHL, ale także najlepszy bilans w historii klubu z Kolorado. Dodał do tego 50 asyst.

Rantanen po raz czwarty będzie uczestniczyć w MŚ elity. Jego dotychczasowy bilans to 23 mecze, 9 goli i 13 asyst. Musiał przepuścić ubiegłoroczny turniej, skoro „Lawina” w tym czasie rywalizowała o Puchar Stanleya. Najlepszym strzelcem reprezentacji Finlandii stał się wtedy obrońca Mikko Lehtonen. W tym roku na snajpera z Kolorado zwrócone będą oczy fińskich kibiców.

Liderem reprezentacji Kanady może okazać się Tyler Toffoli, napastnik Calgary Flames. Jego zespół po fatalnym sezonie ligowym nie przeszedł do fazy play off. On sam jednak trafiał do siatki rywali 34 razy i zaliczył jeszcze 39 asyst. 31-letni Toffoli raz tylko grał w MŚ elity zdobywając złoty medal w roku 2015.

Czeski napastnik Filip Chytil w sezonie zasadniczym 2022-23 zaliczył 22 gole i 23 asysty dla New Yrok Rangers. Jego kontrakt z klubem na przyszły sezon wynosi 4,5 miliona dolarów. Po raz czwarty wystapi w mistrzostwach świata. Jeszcze nie doczekał się miejsca na podium.

Alex Tuch pomimo swoich 27 lat będzie jednym z najbardziej doświadczonych zawodników ekipy USA. Napastnik Buffalo Sabres za liczył godny bilans sezonu NHL: 79 punktów, w tym 36 bramek.

Niemiec Moritz Seider pomimo młodego wieku (22 l.) już po raz czwarty wystąpi w czempionacie światowym. Na co dzień gra w Detroit Red Wings na pozycji obrońcy i wyróżnia się nie tylko bardzo dobrym odczytywaniem zamiarów przeciwnika oraz reakcją na nie, ale także skutecznym włączaniem się do gry ofensywnej. W poprzednim sezonie NHL otrzymał puchar Caldera dla najlepszego debiutanta w lidze.