Burza wokół Adama Małysza! Nie mógł się tego spodziewać. Tajemnica ujrzała światło dzienne

Adam Małysz jest obecnie najważniejszą postacią polskich sportów zimowych. Spośród nich to skoki narciarskie są ulubioną dyscypliną Polaków i budzą największe emocje, które znowu są ogromne. Po nieudanym sezonie to nie powinno dziwić, ale minęły już dwa tygodnie i wydawało się, że będą opadać. Tymczasem zgodnie z doniesieniami prawdziwe trzęsienie ziemi czeka kadrę B, która wypadła zimą jeszcze gorzej od kadry A prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera. Polscy skoczkowie na zapleczu właściwie nie istnieli, choć przed sezonem zatrudniono nowy sztab szkoleniowy. David Jiroutek i Radek Zidek zupełnie sobie nie poradzili, za co zapłacą posadami. Potwierdził już to Rafał Kot, będący członkiem zarządu PZN, choć trenerzy jeszcze o tym nie wiedzieli.

Jak ustalił portal Sport.pl, czescy trenerzy kadry B mieli dowiedzieć się o wszystkim w poniedziałek na spotkaniu z Małyszem. Prezesa PZN uprzedził jednak członek zarządu związku, który w rozmowie z Polsatem Sport podsumował miniony sezon i wygadał się ws. przyszłości Jiroutka i Zidka. Rafał Kot odpowiedział, czy pierwszy z nich zostanie trenerem. - Nie. Tam też szykuje się zmiana. Odejdzie nie tylko on, ale też jego zastępca. Panowie nie spełnili oczekiwań - przyznał wprost były fizjoterapeuta kadry, a obecnie pracownik PZN odpowiedzialny za sport akademicki, współpracę z OZN-ami i klubami położonymi w Tatrach oraz na wschód od nich.

Burza wokół Adama Małysza

Fakt, że Jiroutek i Zidek dowiedzieli się o zwolnieniu z mediów nie przystoi powadze polskiego związku. Czesi mają prawo czuć żal, bo wszystko powinno odbyć się zgodnie z planem - na spotkaniu z Małyszem. Pewnym pocieszeniem może dla nich być kilka propozycji na przyszłość. Jakub Balcerski ze Sport.pl informuje, że Zidek po siedmiu latach w Polsce powinien wrócić do ojczyzny, gdzie ma zająć się pracą z juniorami. Z kolei Jiroutek prawdopodobnie ma oferty z Kazachstanu, Francji i kombinacji norweskiej.