Wydało się, z kim Iga Świątek wypoczywa na wakacjach! Wszystko widać na zdjęciach!

Iga Świątek rok temu spędziła wspaniały urlop na Malediwach i teraz też wybrała ten sam kierunek. Jak ustalił "Super Express", mistrzyni Roland Garros tym razem postawiła na wysepkę Reethi Rah. Ładuje akumulatory w luksusowym pięciogwiazdkowym resorcie One&Only Reethi Rah, który na oficjalnej stronie zachęca swoich gości do wykupienia spotkania z Igą Świątek i czegoś w rodzaju prywatnych lekcji tenisa na korcie, w który wyposażony jest hotel. Cena to 290 dolarów od osoby. Iga Świątek pierwszą sesję miała już wczoraj, a na Instagramie pojawiło się sporo zdjęć i nagrań wideo hotelowych gości z polską gwiazdą, która pozowała ubrana w strój, w którym występuje w trakcie sezonu. Przy okazji wydało się, z kim tenisistka wypoczywa na Malediwach. Rok temu Iga wypoczywała razem z ojcem i starszą siostrą. Teraz też Tomasz i Agata Świątek towarzyszą wiceliderce rankingu. Poniżej zdjęcia hotelowych gości z Igą, na których widać bliskich raszynianki.

i Autor: Instagram Iga Świątek na Malediwach

Resort One&Only Reethi Rah na Malediwach, w którym wypoczywa Iga Świątek, to luksusowy hotel położony na prywatnej wyspie. Oferuje wyjątkowe wille z prywatnymi basenami, białymi piaszczystymi plażami i krystalicznie czystą wodą. Goście mogą korzystać z szerokiej gamy sportów wodnych, spa, kortów tenisowych, siłowni, restauracji serwujących dania kuchni międzynarodowej oraz barów. Wyspa Reethi Rah o długości ok. 1800 m i szerokości ok. 500 m to część Północnego Atolu Male. Za dodatkową opłatą goście mogą pływać na katamaranach czy też brać lekcje nurkowania.

Iga Świątek zamieściła już na Instagramie zdjęcie z resortu na Malediwach. Wiceliderka rankingu WTA wyleguje się na nim nad basenem z pięknym widokiem na plażę. Po tym zdjęciu możemy się domyślać, że Iga Świątek zamieszkała w willi z plażą i basenem. Ceny w listopadzie to ok. 3-5 tys. dolarów za dobę, ale Polka - jako gość specjalny i atrakcja dla turystów - mieszka pewnie w resorcie na specjalnych prawach. PONIŻEJ ZDJĘCIA LUKSUSOWEGO HOTELU NA MALEDIWACH, W KTÓRYM MIESZKA IGA ŚWIĄTEK.

