Córka Adama Małysza przeszła metamorfozę. Aż dwa razy musieliśmy się przyjrzeć, czy to ona. Zmiana, która zupełnie zmienia jej wygląd

Adam Małysz to niekwestionowana legenda polskiego sportu i osoba, która mimo zakończenia kariery wciąż cieszy się niebywale dużą popularnością. Przez wiele lat "Orzeł z Wisły" był na świeczniku i interesowały się nim miliony kibiców. Mimo tak ogromnego zainteresowania Małyszowi udawało się ukrywać życie prywatne. Izabela i Karolina Małysz żyły raczej w cieniu wielkiego skoczka i same nie szukały atencji mediów.

Karolina Małysz przeszła zmianę. Nowy wygląd

Ale za sprawą rozwoju mediów społecznościowych obie panie zyskały swoich fanów i aktywnie prowadzą profile na Instagramie. Karolina Małysz od dawna pasjonuje się podróżami, co widać było po jej licznych zdjęciach z różnych zakątków świata. Niedawno założyła z mężem profil poświęcony podróżom właśnie. Najnowsze zdjęcia na Instastories pochodzą z zamku w Mosznej.

To co jednak mogło zwrócić uwagę osób obserwujących profil, to zmiana wyglądu Karoliny Małysz. 25-latka zdecydowała się przefarbować włosy na zdecydowanie jaśniejszy kolor i została blondynkom. W dodatku wydaje się, że nieco skróciła długość włosów. W takim wydaniu wygląda zupełnie inaczej.