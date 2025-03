i Autor: Twitter / ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Dawid Kubacki

Kompromitacja w Vikersund

Dawid Kubacki jednym gestem zaorał jury Pucharu Świata. Kuriozalny konkurs w Vikersund. Blamaż FIS

Skoczkowie narciarscy próbują skakać w Vikersund. I słowo próbują idealnie odwzorowuje to, co dzieje się podczas ostatniego konkursu Raw Air. Skoczkowie przez długi czas nie mogli wystartować na mamuciej skoczni. Thomas Thurnbichler szczerze wypowiedział się o tym, jak w takim momencie skupić się na skokach. Po swojej próbie Dawid Kubacki jednym gestem pokazał, co myśli o cyrku, do której doszło.