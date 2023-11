Dawid Kubacki po czasie wrócił do potwornie trudnych chwil. Te słowa wywołują dreszcze. Odważył się je wypowiedzieć

Dawid Kubacki był zdecydowanie najlepszym polskim skoczkiem zeszłego sezonu i pewnie zmierzał po drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niestety, w samej końcówce musiał przedwcześnie zakończyć zmagania ze względu na nagłą hospitalizację żony. Miało to miejsce w dniu ostatniego konkursu Raw Air, w którym także walczył o czołowe lokaty. Sport zszedł jednak na drugi plan, a przez kilka tygodni cała Polska żyła stanem zdrowia Marty Kubackiej. Kobieta na szczęście wydobrzała, i to na tyle, że skoczek mógł niemal w pełni zrealizować program przygotowań do nowego sezonu. A to na początku ustalania harmonogramu wcale nie było takie pewne, o czym opowiedział sam Kubacki.

W rozmowie z WP SportoweFakty mistrz świata z Seefeld najpierw potwierdził, że z żoną obecnie wszystko w porządku. Później wyjaśnił, że letnie przygotowania przebiły jego początkowe oczekiwania. - Gdy wracałem do treningów, nie miałem żadnych oczekiwań. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co będzie. Sytuacja ułożyła się jednak bardzo dobrze i 95 procent przygotowań odbywałem w normalnym trybie, byłem z chłopakami na zgrupowaniach, trenowaliśmy wspólnie na skoczni - przyznał szczerze Kubacki.

Kubacki wraca po Puchar Świata

Najlepszy polski skoczek ostatniej zimy już w ten weekend powróci do rywalizacji w Pucharze Świata. Inaugurację nowego sezonu zaplanowano w Ruce, gdzie w piątek odbędą się kwalifikacje, a w sobotę i niedzielę konkursy indywidualne. Letnie zmagania każą przypuszczać, że to właśnie Kubacki ponownie będzie liderem reprezentacji Polski. Pierwsza weryfikacja tych oczekiwań już w ten weekend. Obydwa konkursy rozpoczną się o godzinie 16:15.