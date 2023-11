Dawid Kubacki po fatalnym występie Polaków nagle wywołał pana Artura. Wymowne słowa polskiego skoczka

Dawid Kubacki już w trakcie przygotowań do zimy wyglądał najlepiej z polskich skoczków, ale żaden z kibiców nie spodziewał się, że cała kadra jest na tak niskim poziomie. Inauguracja Pucharu Świata w Ruce brutalnie zweryfikowała formę Biało-Czerwonych - tylko Kubacki zdobył punkty za odległe 21. miejsce. Wielomiesięczne przygotowania nie przyniosły efektu, a problemy są naprawdę poważne, o czym wprost mówi Thomas Thurnbichler. Promykiem optymizmu ma być właśnie forma mistrza świata z Seefeld, który w ostatnich dniach przygotowań zmagał się z chorobą, przez którą nie mógł skakać. Być może to ułatwiło mu poznanie historii pana Artura, który w wielkim stylu wygrał odcinek popularnego teleturnieju "1 z 10", odpowiadając na wszystkie 40 finałowych pytań. Jego popis najwyraźniej mocno zaimponował Kubackiemu!

Dawid Kubacki wywołał pana Artura po fatalnym występie skoczków

Świadczy o tym wypowiedź brązowego medalisty olimpijskiego z Pekinu po pierwszym konkursie nowego sezonu. Kubacki tłumaczył się w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu, że rozwija się ze skoku na skok i wciąż ponosi konsekwencje niedawnej choroby. - Ciało mówi, że bak jeszcze nie jest pełen, chyba. Ale z dnia na dzień jest coraz lepiej i tego się trzymam. Wiem, że to sobie dojdzie w swoim rytmie i będzie dobrze - stwierdził nowotarżanin. Dziennikarz postanowił dopytać, kiedy spodziewać się optymalnej formy.

- Wiesz, kogo trzeba byłoby spytać. Była ostatnio dość słynna sytuacja, ale już temu panu dajmy spokój, żeby go nie męczyli - odpowiedział skoczek. Kacper Merk jednak nie odpuścił i w formule znanej z programu "1 z 10" postanowił poprosić o pytanie "na Dawida". - Nie wiem, kiedy. Chcę, żeby to było jak najszybciej, ale z drugiej strony wiem, że czasami jak się chce zrobić dwa kroki naprzód, to się można poślizgnąć. Trzeba tutaj systematycznie, w swoim rytmie to robić. Wierzę, że jutro będzie jeszcze lepiej i wkrótce to dojdzie do dobrego - zakończył Kubacki.