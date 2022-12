Dawid Kubacki skrzywdzony w trakcie PŚ? Thurnbichler nie ma wątpliwości, sędziowie popełnili błąd

Thomas Thurnbichler zwrócił uwagę na wyjątkowo zaskakującą sytuację w trakcie Pucharu Świata w Engelbergu. Jak zauważył szkoleniowiec polskiej kadry, Dawid Kubacki został wstrzymany przez sędziów przed skokiem w drugiej serii konkursowej, mimo że warunki pogodowe były jak najbardziej sprzyjające.

Thomas Thurnbichler zdziwiony decyzją sędziów w sprawie Kubackiego. Czemu oni wstrzymali Polaka?

W skokach narciarskich do wstrzymania zawodnika dochodzi w momencie, w którym warunki pogodowe nie pozwalają na bezpieczny start sportowca. Niespodziewanie, na belce przez długi czas w trakcie drugiej serii konkursowej został wstrzymany Dawid Kubacki, co mogło stanowczo wybić go z równowagi przed skokiem. Fakt ten nie uszedł uwadze Thomasowi Thurnbichlerowi, który porozmawiał o tym z dziennikarzami "Eurosportu" po zakończonych zawodach.

- Szczerze, to nie wiem, dlaczego tak długo trzymali Dawida, bo wiatr był dobry. Nie wiem, co tam było źle zdaniem sędziów. Delikatnie może skok Dawida był spóźniony, ale koniec końców było bardzo dobrze, oddał dobry skok - powiedział Thomas Thurnbichler tuż po konkursie.