Dawid Kubacki zarobił w Pucharze Świata tyle, co Lewandowski w tydzień. Ile zarobili polscy skoczkowie w tym sezonie?

Dawid Kubacki to jedna z największych gwiazd polskich skoków narciarskich. W tym sezonie radził sobie naprawdę dobrze, ale jego starty zostały wstrzymane z przyczyn niezależnych od niego. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia jego żony wymusiło na nim powrót do kraju i odpuszczenie rywalizacji w ostatnich tygodniach. Mimo to, Dawid Kubacki znalazł się w czołowej czwórce skoczków całego sezonu, a także pojawił się w "czubie" klasyfikacji zarobków za poprzednią zimę.

Puchar Świata: Zarobki skoczków. Ile zarobili Polacy?

Dawid Kubacki znalazł się na czwartym miejscu pod względem zarobków za poprzedni sezon. Udało mu się przekroczyć barierę miliona złotych. Jak wyliczył portal Sport.tvp.pl, Kubacki zgarnął 1 084 055 zł. W porównaniu z reprezentantami innych dyscyplin nie jest to imponująca kwota.

Dla porównania Robert Lewandowski zarabia nieco więcej w ramach... jednego tygodnia gry dla Barcelony. Według SportBible.com, jego "tygodniówka" to 1 683 000 zł. Miejsce w czołowej dziesiątce znalazł jeszcze Piotr Żyła, który jest na szóstym miejscu. Jego zarobki to 131 tysięcy franków szwajcarskich, czyli ok. 619 tys zł. Na piętnastym miejscu znalazł się Kamil Stoch, który zarobił

339 575 zł. W czołowej trzydziestce uplasował się jeszcze Paweł Wąsek (132 tysiące zł), a barierę 100 tysięcy przekroczył minimalnie także Aleksander Zniszczoł (108 tys zł).

Zarobki w tym sezonie Pucharu Świata

Halvor Egner Granerud - 2 090 560 zł (1. miejsce)

Stefan Kraft - 1 452 770 zł (2.)

Anże Lanisek - 1 087 110 zł (3.)

Dawid Kubacki - 1 084 055 zł (4.)

Piotr Żyła - 618 755 zł (6.)

Kamil Stoch - 339 575 zł (15.)

Paweł Wąsek - 132 540 zł (28.)

Aleksander Zniszczoł - 108 570 zł (31.)

Tomasz Pilch - 27 965 zł (45.)

Kacper Juroszek - 22 560 zł (50.)

Jan Habdas - 22 560 zł (50.)

Stefan Hula - 1 880 zł (83.)

Maciej Kot - 1 880 zł (83.)