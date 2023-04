To tak naprawdę Robert Lewandowski sądzi o Santosie. Wygadał się, podkreślił jeden szczegół

Robert Lewandowski postanowił udzielić wywiadu Radiu Zet. W rozmowie z Szymonem Majewskim, kapitan reprezentacji Polski w jasny sposób odniósł się do postawy selekcjonera w trakcie pierwszego zgrupowania i przyznał, jaki szczegół zwrócił jego szczególną uwagę. Cała prawda wyszła na jaw!

Robert Lewandowski szczerze o Fernando Santosie. Zwrócił uwagę na jeden szczegół

Jak stwierdził Lewandowski w rozmowie z radiem, czynnikiem, który robi duże wrażenie jest doświadczenie i obycie trenera. Jak podkreśla Lewandowski, Santos bardzo szybko potrafi wyciągać wnioski z gry drużyny.

- Jest to trener, który szybko wyciąga wnioski. Widać to doświadczenie. On naprawdę dużo widzi, nie miał czasu jeszcze tego zmienić, ale już wie, co na następnym zgrupowaniu zmienić, jak to wszystko przygotować (...)Poznał nas, poznał naszą mentalność, bo mentalność każdego kraju się różni. Nie dziwię się, że przez tyle lat był trenerem Portugalii, takie osiągnięcia, bo czuć to obycie i doświadczenie na każdym kroku - podkreśla Robert Lewandowski w rozmowie z "Radiem Zet".