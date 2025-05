Kolejny piłkarz, który kojarzy się kibicom z najlepszym okresem reprezentacji Polski w XXI wieku, zaczyna odnajdywać się poza boiskiem. Łukasza Szukałę zapamiętaliśmy jako jednego z podopiecznych Adama Nawałki, piłkarza podstawowego składu zwycięskiego meczu z Niemcami na Stadionie Narodowym w 2014 roku. Czas mija bardzo szybko, bowiem Szukała na piłkarską emeryturę przeszedł już przeszło sześć lat temu. Granie w piłkę zakończył w tureckim Ankaragucu.

Szukała uczy się tam, gdzie Drogba i Kaka

Na początku nieco odciął się od piłki, ale ten etap nie trwał długo. Szukała wkrótce uda się do Bilbao, by przystąpić do egzaminu końcowego kursu UEFA MIP 5 – programu przygotowującego przyszłych dyrektorów sportowych. Ukończyli go między innymi Kaka i Didier Drogba.

Niewykluczone, że Szukała wkrótce zadebiutuje w roli dyrektora sportowego. Jak donosi rumuński serwis ProSport, były reprezentant Polski prowadzi rozmowy z Laurențiu Reghecampfem – swoim byłym trenerem z czasów gry w Glorii Bistrița i FCSB – na temat podjęcia wspólnej pracy. "Reghe", który obecnie pozostaje bez klubu, chciałby, aby Szukała objął stanowisko dyrektora sportowego w jego przyszłym zespole.

Chciał go wcześniej

Laurențiu Reghecampf niedawno zakończył trenerską przygodę w Tunezji. W marcu opuścił Esperance Tunis i obecnie prowadzi rozmowy z egipskimi gigantami – Zamalekiem i Al Ahly Kair. Źródła ProSport informują, że Reghecampf już wcześniej próbował pozyskać Szukałę do współpracy, gdy pracował jako trener w Al-Hilal.

W trakcie kariery w Rumunii Szukała reprezentował barwy czterech klubów: Gloria Bistrița, U Cluj, Petrolul Ploiești oraz FCSB. To właśnie w FCSB osiągnął największe sukcesy, zdobywając trzy tytuły mistrza Rumunii, Puchar Ligi, Puchar Rumunii oraz Superpuchar kraju. Na koncie ma 17 występów w reprezentacji Polski.

