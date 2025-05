Spis treści

Yamal – mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii z ubiegłorocznego turnieju EURO – również w klubowym wydaniu pokazuje te cechy, które podczas czempionatu Starego Kontynentu uczyniły go jego gwiazdą. 17 goli i 25 asyst we wszystkich rozgrywkach klubowych – dorobek zaiste niezwykły, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek zawodnika. W LaLiga zgromadził osiem goli, ale za to aż 15 asyst. Do każdej z tych kategorii dołożył liczbę we wspomnianym spotkaniu z Espanyolem.

🤯 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋, 𝐍𝐈𝐄𝐏𝐑𝐀𝐖𝐃𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐁𝐍𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎! 🥐To jest po prostu piłkarska poezja! 🤌 Musicie zobaczyć tę cudowną bramkę! 😍👇 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/pcayxJgNXa— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 15, 2025

Lamine Yamal w czołówce rankingu

Już dziś więc nie brak w środowisku futbolowym głosów, że młody Katalończyk z marokańsko-gwinejskimi korzeniami powinien mocno namieszać w plebiscycie „Złotej Piłki”. W rankingu portalu givemesport.com, monitorującego szanse poszczególnych graczy na zdobycie tego trofeum, Yamal zajmuje w tej chwili trzecie miejsce.

To może być najmłodszy laureat w historii

- Lamine w tej chwili wygląda… jak wygląda i ja bym nie postawił złotówki na to, że on tej Złotej Piłki nie wygra już bardzo niedługo – zauważył Wojciech Szczęsny, zapytany o kolegę z drużyny przez Mateusza Święcickiego z Eleven Sports. Gdyby przewidywania polskiego golkipera się sprawdziły, piłkarz Barcy pobiłby – i to znaczący – dotychczasowy rekord w kategorii „najmłodszy zdobywca Złotej Piłki”. Dzierży go Ronaldo „Il Fenomeno” Nazario, który w 1997 roku, odbierając trofeum, miał 21 lat i 3 miesiące.

Szczęsny oczywiście nie szczędził komplementów Yamalowi. Jak ma w zwyczaju, starannie dobierał słowa, mówiąc o koledze. - To nie jest normalne [co Yamal czyni w ostatnich tygodniach – dop. aut.]. Po pierwsze: jakość i poziom talentu jest chory – zauważał (przekornie) polski golkiper Blaugrany. A potem ciągnął wątek.

Szczęsny: „On tego nie powinien wiedzieć”

- Dojrzałość w jego grze to jest rzecz, której nie potrafię zrozumieć – podkreślał Szczęsny. - Siedemnastolatek nie powinien wiedzieć, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, kiedy kiwać, kiedy podać, kiedy zagrać na czas – wyliczał umiejętności, którymi już dziś dysponuje jego kolega z szatni.

I podsumowywał bardzo jednoznacznie ów zestaw zachwytów. - W Juventusie Max Allegri parę razy pewnie by go ochrzanił, ale dojrzałość w grze Lamine’a jest niesamowita i zasługuje tak naprawdę na wszystkie te pochwały, które on w tym roku otrzymuje. Ja mam taką cichą nadzieję, że tą największą pochwałą będzie właśnie Złota Piłka na koniec roku – reasumował swe refleksje Szczęsny.

Sonda Czy Lamine Yamal zdobędzie w tym roku Złotą Piłkę? Powinien, jest wspaniały! Ma jeszcze czas, może poczekać Za wcześnie, by to rozstrzygać

Lamine Yamal DZIEWCZYNA Kim jest Anna Gegnoso? Włoszka skradła serce Yamala?