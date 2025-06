Nawrocki zaprosił do siebie reprezentację Polski. Zaczęło się od wielkiej wtopy! Taki dał im prezent

Karol Nawrocki zaprosił reprezentację Polski. Zaczęło się od wpadki

Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski. Kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość zebrał niemal 400 tysięcy głosów więcej niż Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów i już niedługo obejmie fotel w Pałacu Prezydenckim. Przez lata był dyrektorem gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej i to właśnie do tego miejsca zaprosił w 2018 roku reprezentację Polski w piłce nożnej. Była to okazja, by pokazać trudną historię brutalnego konfliktu zbrojnego.

Wizyta piłkarzy u Karola Nawrockiego zaczęła się od sporej wpadki. Za kadencji trenera Jerzego Brzęczka zawodnicy grali w Gdańsku sparing z reprezentacją Czech. Zawodnicy nie mieli trafić do muzeum głównym wejściem, a by zapewnić im więcej spokoju mieli wjechać... windą towarową. Niespodziewanie nagle doszło do zatrzymania windy, w której znajdowało się blisko 40 osób.

Selekcjoner na konferencji przyznał, że zawodnicy rzeczywiście zostali uwięzieni na około 20 minut. - Te ostatnie dni były dla nas ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie w grupie. Było sporo rozmów, wydarzeń. Również jeśli chodzi o historię w windzie - przyznawał.

Piłkarze otrzymali prezent od Nawrockiego

Jak później relacjonował to spotkanie PZPN? - Kadrowicze zostali dziś zaproszeni do Muzeum II Wojny Światowej. Zobaczyli między innymi salę w skali 1:1 z podwórkiem i ulicą tuż po zakończeniu działań wojennych. Mocny przekaz sprawił, że zawodnicy oraz sztab zwiedzali muzeum w absolutnej ciszy – czytamy na profilu „Łączy Nas Piłka”.

Ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej zdecydował się także na wręczenie piłkarzom pamiątkowych koszulek z wizerunkiem Tadeusza Pietrzykowskiego, pięściarza, który walczył w obozie w Auschwitz.

Zobacz zdjęcia z wizyty piłkarzy w Muzeum II Wojny Światowej u Karola Nawrockiego w galerii poniżej.

Kadrowicze zostali dziś zaproszeni do Muzeum II Wojny Światowej.Zobaczyli między innymi salę w skali 1:1 z podwórkiem i ulicą tuż po zakończeniu działań wojennych. Mocny przekaz sprawił, że zawodnicy oraz sztab zwiedzali muzeum w absolutnej ciszy. ⤵️ pic.twitter.com/t9nmn814e6— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 18, 2018

Karol Nawrocki – ile głosów otrzymał w wyborach prezydenckich?

Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski po wyborach, które odbyły się 1 czerwca. W drugiej turze wyborów, która została przeprowadzona właśnie tego dnia, otrzymał 10 606 877 głosów, co przełożyło się na 50,89%.

Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski zebrał 10 237 286 głosów, czyli 49,11%.