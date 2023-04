Dawid Kubacki złożył fanom wzruszające życzenia na Wielkanoc. Piękne słowa o rodzinie!

Dawid Kubacki zmaga się z jednym z największych wyzwań w ciągu całego swojego życia. Jego żona Marta trafiła do szpitala z powodu poważnych problemów kardiologicznych. Skoczek nie wahał się ani chwili i porzucił marzenia o skończeniu sezonu Pucharu Świata w czołowej trójce, pokazując wszystkim, że najważniejsza dla niego jest oczywiście rodzina.

- Chciałbym wam życzyć zdrowych, spokojnych i mile spędzonych w rodzinnym gronie świąt wielkanocnych. Żebyście ten czas mogli wykorzystać na fajne relacje w rodzinie. Na to, żebyście mogli się wspólnie cieszyć i przede wszystkim radować z tego, co jest. Wesołych świąt - powiedział Dawid Kubacki w nagraniu opublikowanym na profilu Polskiego Związku Narciarskiego na Instagramie.

- "Radować się z tego, co jest" — piękne słowa, piękne życzenia prosto od Dawida Kubackiego. W ten szczególny dzień wysyłamy je do was wszystkich. Wszystkiego, co najlepsze - dodało od siebie PZN w opisie wideo.

Jaki jest stan zdrowia żony Dawida Kubackiego?

Stan zdrowia Marty Kubackiej powoli się stabilizuje i poprawia. Dawid Kubacki opowiedział o tym w rozmowie z dziennikarzami SportoweFakty.wp.pl.

– Biorąc pod uwagę to, przez co przeszła, teraz jej stan jest obiecujący. Przed nami jeszcze spory kawałek drogi, ale lekarze wykonali ogromną pracę, żeby pomóc Marcie i teraz mówią, że parametry pracy jej serca w krótkim czasie bardzo szybko się poprawiły - mówił Kubacki.