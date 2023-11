i Autor: Instagram / Yuzuru Hanyu Yuzuru Hanyu

Katastrofa gwiazdy

Dramat mistrza olimpijskiego! Trzy miesiące temu wziął ślub, gruchnęła straszna wiadomość. Prosi o powstrzymanie się od plotek

Bartosz Olszewski | PAP 11:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ślub to wyjątkowy moment w życiu każdej osoby. Możliwość wyznania miłości ukochanej osobie i sformalizowania wyjątkowej relacji jest wspominana często do końca życia. Niestety, nie każda historia jest jak z bajki. Przekonał się o tym Japończyk Yuzuru Hanyu, dwukrotny mistrz olimpijski w łyżwiarstwie figurowym. Od ślubu do rozwodu minęły zaledwie trzy miesiące