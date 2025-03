Piotr Żyła pominięty przez Thomasa Thunbichlera. Nie wystąpi w konkursie drużynowym

Podczas zawodów na normalnej skoczni, Piotr Żyła uzyskał trzeci wynik spośród polskich skoczków, ustępując Pawłowi Wąskowi oraz Dawidowi Kubackiemu. Na dużym obiekcie, w konkursie drużyn mieszanych, ze strony reprezentacji mężczyzn, do rywalizacji wyznaczeni zostali Aleksander Zniszczoł oraz Dawid Kubacki. Ostatecznie biało-czerwoni co prawda awansowali do serii finałowej, ale tam zajęli ostatnie, ósme miejsce. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość nawet Finów. Kolejna szansa na poprawienie rezultatów już w czwartek, podczas rywalizacji w konkursie drużynowym. Wśród zawodników wybranych przez Thomasa Thunbichlera, próżno jednak szukać nazwiska Piotra Żyły. Skoczek z Wisły przegrał rywalizację o miejsce ze swoimi kolegami z kadry i będzie mógł ich co najwyżej dopingować.

NIE PRZEGAP: Dawid Kubacki reaguje na słowa Janne Ahonena

Zobaczcie, jak mieszka Piotr Żyła, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Dramat Piotra Żyły w Trondheim! Informacje gruchnęły nagle. Klamka zapadła, już niczego nie da się zrobić

- Thomas Thurnbichler wybrał skład na czwartkowy konkurs drużynowy na MŚ w Trondheim - czytamy w poście, który pojawił się na profilu Polskiego Związku Narciarskiego na platformie "X".

Na grafice pojawiły się z kolei nazwiska Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Decyzja trenera polskich skoczków spotkała się zmieszanymi reakcjami kibiców, którzy wskazywali, że Piotr Żyła mógł dużo wnieść do drużyny, chociażby przez swoje ogromne doświadczenie. Ponadto, na treningach prezentował się on podobnie do Jakuba Wolnego, co w zasadzie nie przemawia na korzyść młodszego skoczka.

Thomas Thurnbichler wybrał skład na czwartkowy konkurs drużynowy na MŚ w Trondheim#skijumpingfamily pic.twitter.com/JM6asC6Txt— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 5, 2025

Konkurs drużynowy podczas mistrzostw świata w Trondheim odbędzie się w czwartek 6 marca. O godzinie 15:20 rozpocznie się seria próbna, a zawody rozpoczną o godzinie 17:05