Skoki w Trondheim relacja NA ŻYWO. Walka o kolejne medale mistrzostw świata! Polacy pozytywnie zaskoczą?

Na żywo MŚ w Trondheim: konkurs mikstów 5.03.2025 Dzień dobry! Witamy w relacji na żywo z konkursu mikstów w skokach narciarskich na mistrzostwach świata w Trondheim. Start o godzinie 16:00, bądźcie z nami!

MŚ w Trondheim: konkurs mikstów w skokach RELACJA NA ŻYWO

Polscy skoczkowie w tym sezonie spisują się słabo, więc trudno było oczekiwać, że w Trondheim nagle zaczną walkę o medale. Przed startem rywalizacji na mistrzostwach świata jedyne nadzieje można było wiązać z Pawłem Wąskiem, obecnie 14. zawodnikiem Pucharu Świata, który niejednokrotnie wchodził do czołowej dziesiątki, choć na podium nie udało mu się stanąć. Dużo też mówiło się o tym, że rosła forma Dawida Kubackiego. Niestety, ani oni, ani żaden z innych polskich skoczków na skoczni normalnej nie dali rady nawiązać walki ze ścisłą czołówką – najlepszy Paweł Wąsek był na 10. miejscu. Teraz rywalizacja o medale odbywać się będzie w konkursie par mieszanych i nie ma się co oszukiwać – forma polskich skoczków, ani tym bardziej polskich skoczkiń, nie pozwala marzyć o krążku. Tym bardziej, że Thomas Thurnbichler do konkursu miksta nie wyznaczył... najlepszego z Polaków, czyli wspomnianego Wąska. W mikście wystartują: Pola Bełtowska i Anna Twardosz, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł.