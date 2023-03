Ewa Bilan-Stoch angażuje się w pomoc Ukrainie! Żona Stocha wsparła oddolny ruch, te wozy trafiają bezpośrednio na front

Wojna w Ukrainie to wyzwanie nie tylko dla rządów państw zachodnich, ale także dla ich społeczeństw. Od nastrojów społecznych w dużej mierze zależy, na ile pomocy mogą pozwolić sobie politycy. W Polsce, która od Rosji przez lata doznała wielu cierpień, zaangażowanie w pomoc Ukrainie wciąż jest silne, a organizują ją, poza państwem, prywatnie także politycy, dziennikarze, celebryci, sportowcy czy też najzwyklejsi ludzie. Jednym z najlepszych przykładów jest „Exen”, który za cel postawił sobie dostarczyć walczącym Ukraińcom jak najwięcej samochodów terenowych. Choć może wydawać się to „skromną” pomocą, to walczący nie potrzebują jedynie czołgów, haubic i wozów opancerzonych. Zwykłe samochody terenowe też są w stanie pomóc, przede wszystkim polepszając mobilność wojsk. Teraz wsparcie inicjatywy „Exena” pojawiło się także od strony żony Kamila Stocha.

Ewa Bilan-Stoch gna terenówką, by pomóc Ukrainie. Wymowne zdjęcie

Od początku wojny „Exen” zdołał zorganizować już wiele konwojów aut terenowych na Ukrainę. Jego inicjatywą zainteresowały się już media, a do tej pory wspierali go już m.in. Radosław Sikorski czy dziennikarz Mateusz Lachowski z Polsatu, który nie raz relacjonował wojnę ze stref bezpośrednich działań wojennych. Mateusz Wodziński dostarcza nie tylko same samochody, ale pakuje do nich także pomoc w postaci drobniejszego sprzętu dla wojska.

Teraz „Exenowi” postanowiła pomóc także Ewa Bilan-Stoch. Po zdjęciu i wpisie na Twitterze nie można wiele wnioskować, jak dokładnie pomoc żony Kamila Stocha wyglądała, ale widać, że prowadzi ona jedno z przygotowanych przez Wodzińskiego aut. Trudno sobie wyobrazić, że pojedzie ona aż na front, ale sam „Exen” pisze o „bardzo solidnym wsparciu”. – Powitajcie najnowszą zawodniczkę w naszym teamie, Ewę Bilan-Stoch! Dziękuję za bardzo solidne wsparcie – czytamy we wpisie Wodzińskiego. Jeśli ktoś chciałby również wesprzeć działania Mateusza „Exena” Wodzińskiego, może zrobić to przez portal Pomagam.pl, klikając w ten link >>>KLIKNIJ<<<.