i Autor: Instagram/ewabilanstoch Ewa Bilan-Stoch

Słowa prosto z serca

Ewa Bilan-Stoch wyrzuciła to prosto z serca. Nie mogła się powstrzymać, pokazała wymowne zdjęcie

Grzegorz Kuś 15:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ewa Bilan-Stoch to od wielu lat jedna z najpopularniejszych partnerek polskich sportowców. Żona Kamila Stocha zachwyca swoim podejściem do życia i potrafi zarazić pasją do sztuki, a zwłaszcza fotografii. Dzięki temu zyskała sporą rzeszę fanów, z którymi utrzymuje kontakt w mediach społecznościowych. Ostatnio nie mogła się powstrzymać i pokazała wymowne zdjęcie. Bilan-Stoch wyrzuciła ważne słowa prosto z serca.