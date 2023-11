Fani Adama Małysza mogą być mocno zaskoczeni! Cała prawda na temat wiary jednego z najlepszych skoczków w historii

Polski skoczek musiał przełknąć gorzką pigułkę. Koniec nadziei, Thurnbichler go pominął

to dla niego cios

To, co spotkało Ewę Bilan-Stoch, wielu nie przydarzy się nigdy. Opowiedziała o tym publicznie. Rozmowa, jakiej trudno było się spodziewać

Adam Małysz to jest bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych byłych skoczków narciarskich. W Polsce jest traktowany z bardzo dużym szacunkiem. Osiągał wielkie sukcesy, które w telewizji śledziły miliony Polaków, stał się symbolem i takim jest do dzisiaj. Swoje doświadczenie, renomę i kontakty pozyskane w trakcie bogatej kariery stara się teraz wykorzystywać, aby rozwijać Polski Związek Narciarski. „Orzeł z Wisły” to wciąż symbol dla wielu Polaków, ale część fanów może nie pamiętać, że Adam Małysz nie jest katolikiem.

Adam Małysz powiedział o tym wprost! Kibice mogą być bardzo zaskoczeni, chodzi o wiarę

„Orzeł z Wisły” jest luteraninem, a jego żona, Izabela, jest katoliczką. Nie przeszkadza to jednak parze spędzać świąt w pełnej harmonii. – Ekumeniczny ślub zawarliśmy w kościele luterańskim, a córka Karolina, ochrzczona została w obrządku katolickim. Pod względem wiary nie było i nie ma u nas jakiegoś podziału. Żyjemy w pełnej harmonii – powiedział w 2020 roku w wywiadzie dla portalu sport.dziennik.pl.