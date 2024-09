Fani Piotra Żyły zaleją się łzami. Thomas Thurnbichler odkrył karty

Adam Małysz przyłapany w furze za setki tysięcy. To prawdziwa bestia dróg. Niewielu stać na takie auto

Ośmiu polskich skoczków narciarskich, ale bez Piotra Żyły, wystąpi w zawodach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w dniach 14-15 września w Wiśle - poinformował w sobotę Polski Związek Narciarski (PZN). W składzie znalazł się natomiast Kamil Stoch. Poza nim przed polską publicznością zaprezentują się także: Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek, Maciej Kot oraz Adam Niżnik. Żyła wciąż dochodzi do siebie po zabiegu kontuzjowanego kolana, który wykluczył go z rywalizacji na kilka tygodni. Według PZN uraz nie jest poważny, a operacja ma pozwolić skoczkowi komfortowo przygotować się do rywalizacji na śniegu.

Pierwotnie zawody panów i pań w skokach na igelicie w Wiśle miały się odbyć w dniach 17-18 sierpnia (16 sierpnia kwalifikacje). Jednak na kilka dni przed tym terminem – po intensywnych opadach deszczu – obsunęła się ziemia na przeciwstoku, co uniemożliwiło przeprowadzenie zawodów w planowanym terminie. Nowy wyznaczono na 14-15 września (oraz 13 września kwalifikacje do sobotnich zawodów), jednak odbędą się wówczas jedynie zmagania panów z powodu niewystarczającej liczby zgłoszonych reprezentacji do konkursu kobiet.

Tegoroczny cykl LGP na igelicie składa się z 10 zawodów: dwa pierwsze odbyły się w sierpniu w Courchevel, dwa kolejne 14 i 15 września przed polską publicznością w Wiśle, 21 i 22 września w rumuńskim Rasnovie, tydzień później w austriackim Hinzenbach, a finał zaplanowano 5-6 października w niemieckim Klingenthal, gdzie jeden z konkursów odbędzie się w formule miksta.