Fatalne wieści dla kibiców skoków narciarskich. Te informacje gruchnęły jak grom z jasnego nieba, może być ciężko

Złe wieści przed konkursem w Trondheim

Na półmetku rywalizacji w Raw Air klasyfikacji generalnej prowadzi Stefan Kraft (który jest także liderem Pucharu Świata) z przewagą 20,1 punktu nad Norwegiem Johannem Andre Forafangiem oraz 23 punktów nad swoim rodakiem Janem Hoerlem. W środę, 13 marca, najlepsi skoczkowie świata będą walczyli o kolejne punkty w turnieju i cyklu PŚ na dużej skoczni (HS-138) w Trondheim. Niestety, prognozy na czas konkursu nie są zadowalające.

Pogoda może pokrzyżować plany organizatorom Raw Air

We wtorek, gdy skakano na skoczni normalnej (HS-105), warunki pogodowe były niemal idealne. Wiatr nie był zbyt mocny i nie zmieniał się aż tak często, jak miało to miejsce choćby w Oslo. Niestety, w środę już tak dobrze może nie być. O ile kwalifikacje do konkursu kobiet przebiegły bez problemu, o tyle później już tak kolorowo nie było.

Pierwsze niepokojące informacje zaczęły napływać już przed treningiem zaplanowanym na godzinę 14:00. nie dość, że zaczęło mocniej wiać, to przed konkursem, którego start zaplanowano na godzinę 16:00, ma zacząć padać deszcz. – Pogorszenie pogody w Trondheim - mocno wieje, od 15:30 spodziewane opady deszczu. Także zanosi się na długie popołudnie – przekazał dziennikarz Eurosportu Kacper Merk.