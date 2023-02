Fatalne wieści przed skokami w Willingen! Polskich skoczków ogarnęła bezradność, aż trudno w to uwierzyć

Stefan Horngacher okrutnie atakował Polaków i jest bliski postawienia na swoim. Szokujące ustalenia, to się w głowie nie mieści

Tak naprawdę wygląda życie Ewy Bilan-Stoch z Kamilem Stochem! Żona polskiego skoczka powiedziała mu to prosto w oczy

Gdy Justyna Kowalczyk pokazała zdjęcie syna, fani wręcz oniemieli. To stało się tak nagle, byli w ogromnym szoku

Thomas Thurnbichler wyznał całą prawdę o Dawidzie Kubackim. Chodzi o problemy skoczka, przyznał to wprost

Dlaczego Polacy nie występują w mikście w Willingen? Tłumaczy to sekretarz PZN

Po znakomitej pierwszej części sezonu polscy skoczkowie zmagają się z drobną zadyszką. Dominujący od lata Dawid Kubacki zaczął nieco odstawać od Halvora Egnera Graneruda i po słabszych występach w Sapporo oraz Bad Mitterndorf stracił koszulkę lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W dalszym ciągu jest w grze o zdobycie Kryształowej Kuli, ale teraz to on musi gonić będącego w znakomitej formie Norwega. Pierwszą okazję będzie miał już w Willingen, gdzie zaplanowano aż trzy konkursy. Poza sobotnimi i niedzielnymi zawodami indywidualnymi, w piątek na niemieckim obiekcie odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. Niestety, polscy skoczkowie niespodziewanie nie będą mogli powalczyć z rywalami.

Fatalne wieści przed skokami w Willingen! Bezradność polskich skoczków

Ziścił się najgorszy możliwy scenariusz. Do Willingen udało się sześciu Biało-Czerwonych - poza Kubackim są to Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny, ale w Niemczech zabraknie choćby jednej polskiej skoczkini. Trudno uwierzyć, że w kraju jednej ze skokowych potęg nie udało się powołać dwóch zawodniczek, jednak Polski Związek Narciarski poinformował, że reprezentantki Polski opuszczą weekend na największej dużej skoczni w kalendarzu PŚ ze względu na problemy zdrowotne. Boleśnie ucierpią na tym skoczkowie, którzy nie mają na to żadnego wpływu i piątkowy konkurs mikstów obejrzą w roli kibiców.

Zapewne będą oglądać zmagania pozostałych reprezentacji mieszanych spod samej skoczni, ponieważ po zakończeniu miksta zaplanowano kwalifikacje przed sobotnim konkursem. Polscy kibice przeżyją zatem w piątek największe emocje dopiero od 18:15, kiedy rozpocznie się seria kwalifikacyjna mężczyzn, choć wcześniej, o 16:00, odbędzie się oficjalny konkurs. Polska w związku z absencją w mikście nie poprawi też dorobku w Pucharze Narodów i prawdopodobnie spadnie z drugiego miejsca, ponieważ przewaga nad trzecią Norwegią to zaledwie 2 punkty. Drużyna ze Skandynawii jest jednym z głównych faworytów całego konkursu, tymczasem nawet za odległe 8. miejsce w mikście można zarobić 25 "oczek" w klasyfikacji PN. Magdalena Pałasz to jedna z polskich skoczkiń, jednak obecnie spełnia się w roli ekspertki TVN:

Sonda Czy lubisz konkursy mieszane w skokach? Tak Nie

Skład męskiej reprezentacji Polski na konkursy PŚ w skokach narciarskich w Willingen:✅️ Dawid Kubacki✅️ Piotr Żyła✅️ Kamil Stoch✅️ Aleksander Zniszczoł✅️ Jakub Wolny✅️ Paweł Wąsek Reprezentantki Polski ze względu na problemy zdrowotne nie wystąpią w Willingen.— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 1, 2023