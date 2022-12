Gdy wyszło na jaw, kim był dziadek Kamila Stocha, opadły nam szczęki. Wielki bohater, został legendą

Niesamowita historia o rodzinie Kamila Stocha to legenda na południu Polski. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, jakie sportowe osiągnięcia ma skoczek. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że przodek zawodnika jest prawdziwym bohaterem. Pan Franciszek Stoch w trakcie drugiej wojny światowej przeżył potworny dramat, ale dzięki zawziętości i uporowi udało mu się przetrwać te straszne czasy.

Thomas Thurnbichler wymownie o Stochu przed Turniejem Czterech Skoczni! Tego oczekuje od lidera polskich skoczków

Dziadek Kamila Stocha został bohaterem. Został legendą

Kibice szybko przekonają się, skąd niezwykły charakter Kamila Stocha. Skoczek ma to we krwi! Kilkadziesiąt lat temu dziadek Franciszka Stocha trafił do obozu pracy w Krakowie – Płaszowie. Ostatecznie zdecydował się jednak na to, by ratować swoje życie dzięki ucieczce. I ta sztuka mu się udała!

Mężczyzna zdecydował się na ucieczkę z miejsca niewoli i podjęcia pracy, jako przemytnik na czeskiej granicy. W trakcie swojej przygody z przemytem mężczyzna miał nawet okazję skonfrontować się z niemieckimi żołnierzami, którzy mieli go postrzelić. Dzięki swoim przejściom w trakcie II Wojny Światowej dziadek Kamila Stocha stał się prawdziwą legendą cenioną w Zakopanem.

Kamil Stoch nagle zakończył wywiad w TVP. Powiedział te słowa i podziękował za rozmowę, niecodzienne zachowanie

Kamil Stoch - osiągnięcia

Kamil Stoch ma 4 medale olimpijskie - 3 złote (Soczi 2014 - na skoczni dużej oraz normalnej, Pjongczang 2018 - skocznia duża) oraz brązowy (Pjongczang 2018 - konkurs drużonowy). Ma dwa złota mistrzostw świata (Val di Fiemme 2013, Lahti 2017), srebro (Seefeld 2019) oraz trzy brązowe medale (Val di Fiemme 2013, Falun 2015, Oberstdorf 2021). Jest trzykrotnym medalistą mistrzostw świata w lotach (srebro - Oberstdorf 2018, dwa brązowe - Oberstdorf 2018, Planica 2020). Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa w Pucharze Świata skoków narciarskich (2013/2014, 2017/2018). Trzykrotnie zwyciężał w Turnieju Czterech Skoczni (2016/2017, 2017/2018, 2020/2021). Dwukrotnie wygrywał w Raw Air ( 2018, 2020).

QUIZ. Kasina Wielka, Ząb czy Żywiec. Skąd pochodzą polskie gwiazdy? Pytanie 1 z 13 Zaczynamy od czegoś bardzo prostego! Skąd pochodzi Kamil Stoch? Ząb Zakopane Wisła Dalej